★プロフィール必読★

【商品詳細】

パリ・サンジェルマン、

2022ジャパンツアー限定、

グラフィックアーティストのVERDYが手掛けたアウェイユニフォームになります。

エディフィス店舗で即完売でした。

当日店舗購入限定のムバッペ選手のネームナンバー。

【GOATの肩スポンサー付で激レアです!!!!!】

GOATのスポンサーは一般発売(先着50名)の前日に買われた極少量のユニホームにのみプリントされています。

見た限り各選手6着以下でした。

【サイズ】

着丈:cm 身幅:cm 袖幅:cm 肩幅:cm

【その他】

スニーカーズ購入。

新品未使用。箱、タグ付き。

お値引き交渉不可。

他にも多数出品してますので、ご覧下さい。

【商品の状態】

こちらの商品は (新)ランクです 。

(新)新品または新品同様に近いもの。

(1)多少の使用感はあるが、状態の良い美USED 。

(2使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 。

(3)使用感と部分的に目立つダメージや汚れがある。

(4)使用感とダメージが大幅にあるもの。

(R】デッドストック or 激レア。

★すり替え防止のため、返品・交換受け付けておりません★

#パリサンジェルマン#PSG#ジャパンツアー#VERDY#サッカーユニフォーム#サッカー#スポーツウェア#Jリーグ#日本代表#メッシ#ネイマール#エムバペ#ムバッペ#バルセロナ#レアルマドリード#アトレチコマドリード

#バレンシア#ビジャレアル#セビージャ#ベティス#レアルソシエダ#チェルシー#アーセナル#マンチェスターユナイテッド#マンチェスターシティ

#トッテナム#リヴァプール#ミラン#インテル#ユベントス#ナポリ#ラツィオ#ローマ#バイエルンミュンヘン#ドルトムント#ブレーメン#フランクフルト#シャルケ#ライプツィヒ#アヤックス#PSV#フェイエノールト#ポルト

#ベンフィカ#スポルティング#リヨン#マルセイユ#リール#nigo#ヴィトン#chanel #fendi#verdy#girlsdontcry

#

#

#

カラー···グレー

丈···半袖

チーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC

リーグ···セリエA

種類···レプリカユニフォーム

サイズ···M

商品の情報 ブランド エディフィス 商品の状態 新品、未使用

