今年も話題の 【美品】シャネル ロゴ 巾着 ショルダーバッグ キャンバス 防水 海 プール リュック/バックパック

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[新品未使用]manish arora マニッシュアローラ リュック



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PORTERGIRL ポーターガールシア リュックバックパック

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新品 未使用品 Kanana project フリーウェイリュック 多収納

○付属品

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本体のみ

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着画はお断りいたします。

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○状態

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ショルダー紐に若干の汚れがありますが、ご使用時には目立ちにくく、

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キレイな状態でお使い頂けます。

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目立った傷や汚れ等はない【美品】です。

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※vintage品ということをご理解下さい。

極 美品 サルバトーレフェラガモ ガンチーニ レザー リュックサック ブラック

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

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分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

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日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

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鑑定済商品です。

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○配送

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簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

専用 GUCCI ナイロン バックパック

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

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※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

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＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

コーチ リュック お洒落バックパック ブラウン ホワイト 【新品】



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商品管理

Kanana project/カナナプロジェクト レディース リュックサック

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商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます✨気になることやご質問・値下げ交渉もお気軽にコメントください◎ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー #myu_出品一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムCHANEL シャネル ロゴ 巾着 ショルダーバッグ ブラック 黒 キャンバス ノベルティ ビーチバッグ 防水 海 プール 海水浴○付属品本体のみ○仕様 ポケット：メイン×1○サイズ（相当） タテ38cmヨコ29cmマチ28cmショルダー80cm 平置き実寸。 着画はお断りいたします。○状態ショルダー紐に若干の汚れがありますが、ご使用時には目立ちにくく、キレイな状態でお使い頂けます。目立った傷や汚れ等はない【美品】です。※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラー黒 ブラック○素材キャンバス ビニール〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。 商品管理yb60004981-035658-200

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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