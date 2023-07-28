贅沢 WAAZWIZ アクリルテーブル　ローテーブル センターテーブル

WAAZWIZ shopさんのアクリルテーブルです。

IKEA BEKANT べカント オフィス会議用 ミーティングテーブル 幅140

アクリルなのでガラスのように割れることもなく

ボーコンセプト テーブル

丈夫で透明なのでインテリアの邪魔をせず馴染みやすいです！

ニイダ木工 座卓 座敷机 ローテーブル

もう廃盤？なのかお店で売ってなくてレア商品です。

ホワイトグレーマーブルソファテーブル

下の収納もかなりたくさん入り便利です。

無印良品 折りたたみローテーブル

作業机としても使用できます。

ARMONIA 木製 ローテーブル

アクリルのため細かい傷や汚れがどうしても出来てしまっています。

ビンテージ maruni マルニ フランドルハウス オーバル センターテーブル

大きい傷は足の部分の割れ跡と、表面のコップ跡ですが、使用には全く問題ありません。

130761 センターテーブル

神経質な方、中古品が苦手な方はご購入をお控えください。

ワイン樽ハイテーブル キャビネット チェス盤

質問、お値下げ希望ありましたらお気軽にどうぞ。

無垢 ダイニングテーブル 送料込み



【送料無料】ガラス リビングテーブル おしゃれ

メーカー：ワーズウィズ

無印良品リビングでもダイニングでも使えるテーブル オーク材 幅130cm

定価:38500円

HUKLA(フクラ)スクエアセンターテーブル80(ストーン)

ブランド：waazwiz（ワーズウィズ）

【がじゅ丸様専用】BoConcept コーヒーテーブル

寸法：外形寸法 幅800×奥行450×高さ380mm

残りわずか‼️テーブル センターテーブル ローテーブル 昇降式 ホワイト 北欧風

収納寸法 幅600×奥行350×高さ110mm

北欧風 島忠【送料込み＆組み立て済】クロスタイム１２０リビングテーブル ＷＨ

質量：11.6kg

事務用テーブル 折りたたみテーブル センターテーブル PCデスク 学習机

最大積載質量：15kg

日進木工 ホワイトウッド リーフリビングテーブル ローテーブル

カラー：クリア

イサムノグチ コーヒーテーブル

組立目安：完成品

テーブル センターテーブル ローテーブル 昇降式 ホワイト 北欧風 ナチュラル

梱包数：1梱包

無印良品 テーブルベンチ オーク材

キャスター：キャスター無し

ルコルビジェ ガラステーブル

材質：アクリル樹脂

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

WAAZWIZ shopさんのアクリルテーブルです。アクリルなのでガラスのように割れることもなく丈夫で透明なのでインテリアの邪魔をせず馴染みやすいです！もう廃盤？なのかお店で売ってなくてレア商品です。下の収納もかなりたくさん入り便利です。作業机としても使用できます。アクリルのため細かい傷や汚れがどうしても出来てしまっています。大きい傷は足の部分の割れ跡と、表面のコップ跡ですが、使用には全く問題ありません。神経質な方、中古品が苦手な方はご購入をお控えください。質問、お値下げ希望ありましたらお気軽にどうぞ。メーカー：ワーズウィズ定価:38500円ブランド：waazwiz（ワーズウィズ）寸法：外形寸法 幅800×奥行450×高さ380mm 収納寸法 幅600×奥行350×高さ110mm質量：11.6kg最大積載質量：15kgカラー：クリア組立目安：完成品梱包数：1梱包キャスター：キャスター無し材質：アクリル樹脂

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

無印良品 リビングテーブル ダイニングテーブル オーク材 中古 木材 mujiアメリカン家具 センターテーブルMcIntosh マッキントッシュ ネストテーブル籐 ガラステーブル ラウンドテーブル 座椅子２脚付き ラタンWAAZWIZ アクリルテーブル ローテーブル【直接取引】イサム・ノグチ リプロダクト コーヒーテーブル