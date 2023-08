ロエベ(LOEWE)のパンプスです。

購入時期は忘れましたが、3年以上は経っていると思います。ロエベは既に靴の販売は終了していると記憶しています。

使用回数20回ほどですが、元々中古で購入しました。

◾️ヒール 約8センチ

◾️サイズ 37

23.5〜24.0の方に。

私は普段どちらのサイズも履きますが、

どちらかというと24.0寄りです。

箱や保存袋などの付属品はありません。

コメントなしでご購入いただけます。

足の甲がキレイに出るので、夏に素足ではいてもかわいいと思います。

深夜、早朝でも気にせずご購入ください。

素材···本革

ソールヒール形···ピンヒール

カラー···ベージュ

つま先···ポインテッドトゥ

ストラップ···ストラップなし

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ロエベ 商品の状態 やや傷や汚れあり

