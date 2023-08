ラッセルレースとプリーツレースの2段フリルレースです(• •)♡︎

最後の写真のように、プリーツレース部分が横線などが入って綺麗ではないので、お安くしております♪

在庫2.9メートル870円です。

ご理解の上ご検討下さいませ!

#きゅんちゃん

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

