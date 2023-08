玄関先迄納品 40s50s USA製 ジョーカー ヴィンテージ ハリヌキ リブ アンダーウェア Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

>>>サイズ<<<

Supreme シュプリーム クロス ボックスロゴ Tシャツ CrossBox

表記→42ー44 L

メンズ S レディース L〜XL くらいです。

メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。

>>>状態<<<

古着らしさ。ピンホール。リペア。

ヴィンテージであること、年代を考慮しても状態は良い方かと思います。

>>>説明<<<

希少。激レア。

〜50年代頃の made in USA joker ジョーカー ハリヌキ 針抜き リブ 付き 半袖 アンダーウェア アンダー tee tシャツ になります。

>>>紹介<<<

長年集めた#古着 #ユーズド #USED の#一点物 #希少 #レア な#コレクション を放出中です。#キレイ目 #ラギット #トラッド な大人の#ビンテージ #カジュアル から#トレンド の#オーバーサイズ #ビックシルエット や#人気ブランド #ワイズ #ギャルソン #チャンピオン #リー #リーバイス や#スポーツMIX #スポーツ #ワーク #ユーロミリタリー #ミリタリー #アメカジ や#ラルフローレン #バーバリー など#インポート #ストリート #DC #モード #ストリート系 #スケーター #アウトドア もございます。#メンズ #レディース 共に使用いただける#ユニセックス です。年代は#60s #70s #80s #90s の#madeinUSA #USA製 #アメリカ製 #ユーロ #ヨーロッパ古着 #レギュラー #アメリカ古着 #US古着 から#20s #30s #40s #50s の#レトロ #ヴィンテージ #vintage もございます。#古着男子 #古着女子 #お洒落 #古着屋 さんの好まれる#菅田将暉 さん#奇抜 #総柄 #個性派 も取り揃えております。

>>>注意点<<<

※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。

※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。

※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

