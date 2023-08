【期間限定お試し価格】 《RE 新品 DONE》　リダンLevi’s 25 リーバイス　クロップドデニム デニム/ジーンズ

《RE DONE》 リダンLevi’s リーバイス クロップドデニム です。

クロップド丈のパンツ、股上は深く、ヒップはややゆとりあるデザイン。

リーバイスのヴィンテージデニムをカスタム展開するブランド。

リーバイス社から正式ルートで、ヴィンテージデニムの加工を唯一認可されたブランド。

一本一本手作業で縫製、同じものが存在しないのも魅力。

ヴィンテージデニムの味わいと、現代的なシルエットが共存。

新品未使用 タグ付き

商品コード : 1003HRAC

定価 41,000円

アメリカ製

新品 《RE DONE》 リダンLevi’s リーバイス クロップドデニム 25

●色:デニムブルー

●サイズ:タグ表記 25サイズ

ウェスト部幅:33cm(平置き)

着丈:93cm

股下:64cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。

必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。

●素材

表地:コットン 100%

●状態

新品未使用でタグ付きの正規品です。

汚れ、ほつれ等はありません。

タグにシールを剥がしたあとがあります。

●発送方法

発送はらくらくメルカリ便で行います。

●その他、注意事項

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。

神経質な方は入札しないでください。

値下げ交渉は金額によって考えたいと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リダン 商品の状態 新品、未使用

《RE DONE》 リダンLevi’s リーバイス クロップドデニム です。クロップド丈のパンツ、股上は深く、ヒップはややゆとりあるデザイン。リーバイスのヴィンテージデニムをカスタム展開するブランド。リーバイス社から正式ルートで、ヴィンテージデニムの加工を唯一認可されたブランド。一本一本手作業で縫製、同じものが存在しないのも魅力。ヴィンテージデニムの味わいと、現代的なシルエットが共存。新品未使用 タグ付き商品コード : 1003HRAC定価 41,000円アメリカ製●色:デニムブルー●サイズ:タグ表記 25サイズウェスト部幅:33cm(平置き)着丈:93cm股下:64cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。●素材表地:コットン 100%●状態新品未使用でタグ付きの正規品です。汚れ、ほつれ等はありません。タグにシールを剥がしたあとがあります。●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。 神経質な方は入札しないでください。値下げ交渉は金額によって考えたいと思います。

