商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴィンテージ ビンテージ オールド セリーヌ CELINE 正規品15年くらい前に国内の正規店で購入した超レアなトリオンフ マカダムシルバーカラー プラチナカラーバチカンとチャーム チェーン部分にキラキラしたラインストーンが埋め込まれたネックレスチャーム ヘッド トップのみ レディース メンズ ですトップのチャームヘッドも大きく厚みがありチェーンも幅がある太くとても豪華です購入時に店舗で見た以外は一回も見たことはありません実寸約トップチャーム27✖️34チェーン部分チャーム約15✖️20mm全長約50cm留め具がお好みの位置で留められるので長めにして ネックレス の様に着用したり短めにして チョーカー の様に着用していただけます購入して試着しただけで保管していました金属部分はわずかなスレなどありますがピカピカしていてとてもキレイですが経年劣化のためかストーンが外れてしまっている箇所があります画像をご参照ください撮影時にも外れてしまう箇所があったのでプチプチで包んで配送しますが配送時などにストーンが外れることがあるかもしれないのでその点をご了承ください購入当時も販売数が少なく今では完全廃盤モデルでヴィンテージショップでも滅多に出回らない入手困難の高級感のあるチャームですお探しだった方はこの機会に是非‼︎ケースなどの付属品はありません丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致しますヴィンテージの品である事をご理解の上ご購入お願い致しますメンズのセリーヌ イヴサンローランクリスチャンディオール ジバンシーなどのメンズ ビンテージスーツ セットアップ ドレスシャツ スラックス パンツ コート ネクタイ カフス ベルト Tシャツデニム ネックレス 小物などを出品していますこちら↓↓↓#あやのメンズヴィンテージ他にもディオールのトロッター CDロゴ セリーヌ CELINE の レディース馬車金具 ブラゾン マカダム トリオンフ のネックレス チョーカー ブレスレット ベルト ブローチ バッジハンドバッグ ショルダーバッグ ミニボストンバッグ トートバッグ なども出品していますこちら↓↓↓#あやのディオールセリーヌ

