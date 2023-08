◆ブランド・NIKE

◆サイズ・ 28.5cm

◆アウトソール・縦31cm横11cm

◆付属品・画像参照

メルカリにて屋内試着のみ、未使用品を購入後、2時間屋内バスケで使用したのみの未使用に近い状態になります。

特にダメージ等はなく、かなり綺麗な状態です。

詳細や状態は画像にてご確認下さい。

某スニーカーサイトでは同サイズ新品10万円越のプレ値で出品されているかなりレアなバッシュ/スニーカーになります。

体育館バスケで2時間使った感想としては、

トラクション、フィット感、クッション素晴らしかったです。

私のマイサイズが29cm、幅広の足なので合わなかったですが、カイリーのバッシュだけあって個人の感想としては、かなり性能高い物でした。バッシュ系YouTuberの方々の評価も高いです。

人とかぶる事はなかなか無いと思いますし、

バッシュとしての性能も高くデザイン性も高いので探していた方は是非!!

個人保管かつ、1回とはいえ使用済のため3N厳守にてお願いします。

状態は写真でご確認くださいませ。

神経質な方はご遠慮下さい。

写真掲載オリジナルのBOX付でお送りしますが、箱に若干のダメージ凹みがあります。

カイリーアービング

KYBRID

カイリー

Kyrie

lebron

レブロン

レブロン20

KD

zoomfreak

ヤニス

KOBE

コービー

jordan

ジョーダン

JORDAN

NBA

バスケ

BASKETBALL

シュプリーム

supreme

stussy

バスパン

コラボ

限定

レア

メインカラー...ブラック

シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

