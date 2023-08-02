買取り実績 FURLA フルラ　トートバッグ　ハンドバッグ　ピンク トートバッグ

カラー···ピンク

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FURLAのトートバッグです。

POLO RALPH LAUREN☆ラルフローレン☆デニム生地トートバック☆

2回ほどしか使用していなくずっと家で保管してました。中も外も非常に綺麗な状態です！

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ただ5枚目の後ろの写真にうっすら気にならない程度の傷？があります。

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気になる方はご遠慮ください。

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フルラの袋もおつけしますが中心部分にシミがあるのでご了承下さい

新品未使用☆PRADA キルティングバッグ ゴールドチェーン 2WAY



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トートバッグ

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 未使用に近い

カラー···ピンクFURLAのトートバッグです。2回ほどしか使用していなくずっと家で保管してました。中も外も非常に綺麗な状態です！ただ5枚目の後ろの写真にうっすら気にならない程度の傷？があります。気になる方はご遠慮ください。フルラの袋もおつけしますが中心部分にシミがあるのでご了承下さいA4入ります本体35000チャーム8000円即購入おっけいです！#フルラ#ショルダーバッグ#ハンドバッグフルラバックフルラショルダーバッグフルラハンドバッグトートバッグ

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 未使用に近い

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