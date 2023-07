代引き人気 last&co At Butcher ポケットTシャツ products Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

アットラスト ブッチャープロダクツのポケットTシャツです。

atlast&co butcher productsを扱う

TIMEWORN CLOTHING本店で12,000位で購入。

人気ですぐに完売していたカラーでした。今ではもう手に入らないのでレアです。

金欠にて泣く泣くですがお譲り致します。

アーリーアメリカンを感じさせる生地、着た時のシルエットがとても綺麗なシンプルかつ洗練されたブッチャープロダクツらしい秀逸な一品。

サイズ 42

着丈64 身幅49 袖丈18 肩幅46

素人採寸です。予めご了承下さい。

新品です。ビンテージのような雰囲気で作られている事、またあくまで個人保管ですので予めよろしくお願い致します。

送料無料。

コンパクトにして発送。

質問しそのまま放置など購入意思の感じられない方、気持ち良くお取引出来ないとこちらで判断した方は以降ブロックさせて頂きます。

気持ちよくお取引出来る方私の方も心掛けておりますので是非よろしくお願い致します。

検索

アットラスト ブッチャープロダクツのポケットTシャツです。atlast&co butcher productsを扱うTIMEWORN CLOTHING本店で12,000位で購入。人気ですぐに完売していたカラーでした。今ではもう手に入らないのでレアです。金欠にて泣く泣くですがお譲り致します。草彅さんやEXILEアキラさんも愛用していたり、アメトークでもブランドが紹介されますます人気が出てます。アーリーアメリカンを感じさせる生地、着た時のシルエットがとても綺麗なシンプルかつ洗練されたブッチャープロダクツらしい秀逸な一品。サイズ 42着丈64 身幅49 袖丈18 肩幅46素人採寸です。予めご了承下さい。新品です。ビンテージのような雰囲気で作られている事、またあくまで個人保管ですので予めよろしくお願い致します。送料無料。コンパクトにして発送。質問しそのまま放置など購入意思の感じられない方、気持ち良くお取引出来ないとこちらで判断した方は以降ブロックさせて頂きます。気持ちよくお取引出来る方私の方も心掛けておりますので是非よろしくお願い致します。検索supreme シュプリームTENDERLOIN テンダーロインRRL ダブルアールエルBELAFONETE ベラフォンテPHIGVEL フィグベルGlad hand グラッドハンドCalee キャリーRadiall ラディアルgoros ゴローズold joe オールドジョーNeighborhood ネイバーフッド descensant ディセンダントWTAPS ダブルタップス白山眼鏡金子眼鏡アットラストコーアナトミカナナミカビンテージスポーツトグスエフェクタースタイリストジャパンリアルマッコイ東洋エンタープライズジョーマッコイウェアハウスドライボーンズネペンテスエンジニアードガーメンツクッシュマンビンテージロンハーマンウィンダンシージップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、夏、秋、冬カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬

