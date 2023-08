商品をご覧いただきありがとうございます。

[商品説明]

louis vuitton アークライト

カラー ブラック×ホワイト

サイズ 41

付属品 箱

ルイヴィトン ヴィトン

[商品状態]

使用感あり

お支払い確認から3日以内の発送を心がけていますが私事のため遅くなってしまう場合もございます。

返品は基本的に行っていないのでご注意ください。

コンビニ、ATM払いの場合は24時間以内のお支払いをお願い致します。 ご連絡無しに支払いが遅れた場合キャンセルすることもございます。

最後にプロフィールに取引の際の注意事項など書いてあるので必ずお読みください。

《即購入はおやめください》

値下げ不可の商品もありますが値下げ可能な商品もございます。

値下げコメントの際は購入者様から値段提示をお願いします。

コメントお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

