上品な ＊パドカレ＊綿麻バックツイル パンツ・ブラック未使用 カジュアルパンツ

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パドカレ店舗にて昨年購入しましたが、試着のみで着用機会ないため美品のうちに出品します。

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シンプルに履きやすいフルレングスパンツ。

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すっきりとしたサイズ感のストレートラインで、適度なハリとコシのある素材を使用しているのでシルエットが綺麗に出ます。

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後ウエストはゴム仕様で、前はファスナー開き＋ベルトループ付き。

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ゆったりしたカットソーやブラウス等、落ち着いた雰囲気で着こなせる万能パンツです。

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25,300円のお品です。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド パドカレ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます^ ^＊必ずコメント前にプロフィールご確認下さい。・こにらお値引き対応します。大幅お値下げはごめんなさい。パドカレ店舗にて昨年購入しましたが、試着のみで着用機会ないため美品のうちに出品します。サイズ詳細はコメントよりお問い合わせ下さい。お色はブラックサイズ34タグなし以下、商品説明オンラインサイトより抜粋しています。シンプルに履きやすいフルレングスパンツ。すっきりとしたサイズ感のストレートラインで、適度なハリとコシのある素材を使用しているのでシルエットが綺麗に出ます。後ウエストはゴム仕様で、前はファスナー開き＋ベルトループ付き。ゆったりしたカットソーやブラウス等、落ち着いた雰囲気で着こなせる万能パンツです。素材：綿80%麻10%ラミー10%原産国：ベトナムクリーニング：手洗い可 石油系ドライ 25,300円のお品です。#パドカレ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パドカレ 商品の状態 新品、未使用

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