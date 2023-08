希少 レア

希少 レア 蓄光A BATHING APE アベイシングエイプ ベイプロゴ カモフラ 蓄光プルオーバー パーカー フーディー暗闇で光ります。サイズ M着丈 約65cm身幅 約55cm肩幅 約46cm袖丈 約63.5cm自宅保管の古着となりますので御理解いただける方よろしくお願いします。A BATHING APE®(BAPE®) / アベイシングエイプ®(ベイプ)東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ」「シャークフーディ」「ベイビーマイロ®」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。#ベイプ#APE#BAPE#アベシングエイプ#シャーク#フルジップパーカー#シャークパーカーNIGO ニゴ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

