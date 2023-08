MULBERRY BUFFALO

ボストンバックです。

イギリス製 当時物

出先や旅先で必要な時に、使用しておりました、現在保管しています。お手入れは完璧ではありませんがハンドル(持ち手)汚れのお手入れや雨などは気を付けていますので水シミはないと思います。金具の回りに少し青錆がありますがメンテナンスで落ちると思います。簡単に落としてます。現状渡しです。必要でしたらメンテナンスは必要かと思います。製品をご存知で、必要な方にお譲り致します。女性で使用していましたが、男性でもお使い頂けます。

革製品のため、やや傷がありますが、使用には問題ありません。肩ベルトはほとんど使用ありませんが、曲がっています。見た目を気にされる方はメンテナンスするかご遠慮下さい。

中もほとんど汚れないと思います。

あくまでも個人の主観です。

経年のUSED品とご理解ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。

BUFFALO

Buffalo leather is very natural with a lot of textured variation. The material has a fibrous appearance which is part of its unique character. The bag will 'age' nicely creating a vintage look after a period of time.

バッファローレザーは非常に自然で、シボのバリエーションが豊富です。 この素材は、その独特の特徴の一部である繊維状の外観をしています。 バッグは、一定の期間が経過すると、ヴィンテージの外観を作り出します。

定期的にバッグを手入れすることで汚れや水跡を防ぎ、このユニークな革の自然な特性を維持するのに役立ちます。

ビンテージ品 アンティーク品

希少です。178000円

約44cmx底マチ24cm高24 cm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

