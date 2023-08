見つけていただきありがとうございます

iPad Pro11インチ(第1世代/2018年)Wi-Fiモデル64GBシルバーを出品いたします

Apple正規の整備済品となります

正規品との違いはモデル番号が違うのと化粧箱のデザインが違います

それ以外は全て同じです

おまけとして高感度スタイラスペンをお付けいたします

初心者の方で操作方法などご不明点ございましたらわかる範囲でご質問にお答えします

安心してお買い求めください

◇状態◇

動作特に問題ございません

(動作OK:電源ボタン|音量ボタン|ホームボタン|Wi-Fi|Bluetooth|カメラ|FaceID|ApplePenペアリング|動画視聴)

本体はかなりきれいな状態です

ディスプレイには紙のような質感のペーパーライクフィルムを付けています

バッテリー状態:アプリで確認したところ最大充電容量76.6%でした

アプリでは健康状態悪いの評価ですが普段使いで特に問題はございませんでした

ちなみに動画を30分見た後のバッテリーの状態は100→95%でした

タバコ吸いません ペット飼っていません どちらもにおいございません

◇発送◇

発送物: 本体(ペーパーライクフィルム付)・箱・説明書・充電器・ケーブル・スタイラスペン(本体・箱・説明書・予備ペン先)※充電ケーブル欠品していますがiPad用のケーブルで充電可能です

送料無料・匿名配送

最新OSへのバージョンアップ・アクティベーションロック解除(iPhoneを探すオフ)・初期化

『こんにちは』(画像7枚目右下)の状態にしてアルコール消毒後に発送いたします

配送用の梱包材には再利用箱等を使用します ご了承ください

◇仕様◇

品名: iPad Pro11インチ(第1世代)Wi-Fi

発売年: 2018年

型番: FTXP2J/A

モデル番号:A1980

トレージ容量: 64GB

カラー: シルバー

画面サイズ: 11インチ

OSバージョン:iPadOS16.5

サイズ:247.6×178.5×5.9mm

重量:468g

コネクタ: USB Type-C

※発送前に動作確認を行いますが、万が一動作不良があった場合は返品キャンセルさせていただきます

※即購入OK!他の方との相談中の購入OK!原則早い方優先・高い方優先です!

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

