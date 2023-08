■ブランド

■説明

形や着用感はリングコートに近いです。

表は落ち着いたブラウン

裏地は柔らかな風合いのヘリンボンフリース

素材の関係で多少の毛玉感はございます。

ゆったりとしたサイズ感で厚手のパーカーの上にでもサッと羽織れます。

■サイズ 1

(実際の着用感はかなり大きめですので、Lで設定しております。)

身幅/着丈/袖丈

60/72/64

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

トラブル防止の為、気になる点、写真の追加要望がございましたら、購入前にお知らせ下さいませ。

■ご注意:ご利用のスマホ・PC等の環境によって、色や素材感の見え方が違うと思います。ご自身が抱かれるイメージと実物とで相違があるかもしれません。その点は、予めご了承ください。

自宅保管の為、ご理解ある方のみご購入検討お願い致します。

古着に抵抗のある方・神経質な方は、購入を控えて頂きますよう、お願い申し上げます。

送料を極力抑える為、コンパクトに折り畳んでの発送を予定しております。ご了承下さい。

#ラッパー

#シュプリーム

ラップT

ビンテージT

バンドT

セントマイケル

DONCARE ドンケア

トラニキ マッドエフェクト

MEDM

SALUTE サルーテ

EVAE MOB エバーモ

#ストリート

#アークテリクス

#ヘリーハンセン

#ラッパー

#ダグアウト

#メゾンエメラルド

#ロジック

#logic

#ヌビアン

#サルーテ

#インターブリード

#POLO

#TRAVS

RRL

ダブルアールエル

トラニキ

ユニフォームエクスペリメント

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キャピタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

