出産祝いなども豊富 Continental コンチネンタル GP5000S 茶 25C TR パーツ

コンチネンタルグランプリ5000S TR
EASTON EC90SL カーボン チタンボルト ステム 80mm
Continetal GP5000S TR（チューブレスレディ）
FC-R8000 クランク アルテグラ 52-36
Rotor 3D24 Power2max
700×25c トランスペアレント（黒／茶色） 2本セット 新品未使用
スペシャライズド swoks サドル toupe
Bruce Gordon ブルースゴードン 650b タイヤ パナレーサー
長期保管品ではありません。
super73 リミッター
輸送による外箱のシワ、スレがある場合がございますが、タイヤ自体には問題はありません。
（5/21のみ値下げします！）himano WH-RS100ホイール前後セット
ROTORの3DFクランク
楕円チェーンリングセット
ちなみに当方、WINSPACEのLun Hyperでチューブレス運用しておりますが、相性に問題ありません。（その他のホイールとの相性にはお答え出来ません）
フルクラムRACING ZERO Competizione REDCUSTOM
Maxxis DTH EXO 26x2.30 マキシス タンウォール 2本セット
ゆうゆうメルカリ便（ゆうパック）で発送致します。
Xeungja様 専用 FULCRUM RACING 500DB ホイール
シマノ 9100 デュラエース チェーンリング 52-34
テツ様
コンチネンタルグランプリ5000S TRContinetal GP5000S TR（チューブレスレディ）700×25c トランスペアレント（黒／茶色） 2本セット 新品未使用 長期保管品ではありません。輸送による外箱のシワ、スレがある場合がございますが、タイヤ自体には問題はありません。ちなみに当方、WINSPACEのLun Hyperでチューブレス運用しておりますが、相性に問題ありません。（その他のホイールとの相性にはお答え出来ません）ゆうゆうメルカリ便（ゆうパック）で発送致します。