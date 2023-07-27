格安販売中 Louis Poulsen テーブル照明 パンテラポータブル V2 コーラル フロアスタンド

【新品未使用未開封】
専用 三文オペラ様 アートワークスタジオ スタンドライト 間接照明
ゴールデンウィーク特別価格
貴重Aarne Erviランプ Artek aalto アアルト ウェグナー
5月7日には42,000円に戻します。
Louis Poulsen テーブル照明 パンテラポータブル V2 コーラル
フロアランプ フロアスタンド アクリルシェードつき 間接照明
正規品 ヤマギワ照明
ステンドグラスランプ トンボ
オンラインショップ経由で購入
シェードフロアライトシャンデリアランプ◆フランフラン、モノトーン、ロココ調
アンティーク 真鍮 照明
Louis Poulsen（ルイスポールセン）テーブル照明
イサムノグチ Akari 風 スタンドライト
パンテラポータブル V2 コーラル
アンティーク スタンドライト
アンティーク スタンド照明 古道具屋
Product ID 6005744612623
DI CLASSE ディクラッセ エトワール テーブルランプ 間接照明 調光式
Brand ルイスポールセン
【土日発送】値下げ マイセン ランプスタンド
Designer Verner Panton
VALDITARO/ポルトガル/大塚家具/テーブルスタンド
Category テーブルスタンド
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インテリア雑貨<インテリア照明
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¥ 47,300(税込)
希少 新品未使用 イサムノグチ AKARI 5A スタンドライト
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スペック
【ホワイト】 インテリア⭐️ フロアライト LEDフロアランプ 照明 間接照明
●LED 電球色2700K 150 lumen
●USB充電 / ワイヤレス充電（Qi規格）式 コードレス
●φ160×H238mm
●0.5kg
●素材：アクリル・キャストアルミ（ベース）
●段階調光付（100％ - 66％ - 33％）・OFF
●フル充電時の連続点灯時間: 約5時間点灯（100%の明るさ）
●充電中の点灯：可能
●光源交換：不可
●IP44（屋外使用可）
●デザイナー：ヴァーナー・パントン
ボーコンセプト boconcept kuta
《美品》テーブルランプ スタンドランプ モダン LED ゴールド 錬鉄 ガラス
商品説明
つがい オウム ステンドグラス
1960～70年代のスペースエイジを代表するデザイナー、Verner Panton（ヴァーナー・パントン）によって1971年に発表されたPanthella（パンテラ）。2020年、USB充電タイプのPanthella portable（パンテラポータブル）が誕生しました。Panthella miniよりもさらにコンパクトとなり、コードレスのため持ち運びが可能で、室内はもちろん電源が不要なバルコニーでも、北欧らしい暖かいひかりをどこでも楽しむことができます。
後継機種であるV2ではQi規格のワイヤレス充電にも対応。防塵・防水仕様になったことで屋外でも使用できるようになりました。2023年には定番カラーである乳白アクリルもV2にアップデート。アクリル製の半球形シェードが柔かい拡散光を周囲の空間にひろげます。
アンティーク ガラスランプ マディソン
輸入雑貨 英国 『タッチセンサー3段階式テーブルランプ』 リーフ アマグラス
#Louis Poulsen
大型繊細竹灯り・竹あかり・竹灯籠 ～～ 癒しの灯り★花鳥★～～
#ペンダントライト
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#isamu noguchi
isamu noguchi イサムノグチ akari
#AKARI
アンティーク ステンドグラス トンボ スタンドライト
#Casa BRUTAS
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アンティーク風 スタンドライト インテリア
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#カッシーナ
★LAWSON【ローソンの看板そのまんまルームライト ver.】２個セット！★
#bo concept
専用 三文オペラ様 アートワークスタジオ スタンドライト 間接照明
#住宅
貴重Aarne Erviランプ Artek aalto アアルト ウェグナー
#デザイン
Louis Poulsen テーブル照明 パンテラポータブル V2 コーラル
#ボーコンセプト
フロアランプ フロアスタンド アクリルシェードつき 間接照明
#照明
ステンドグラスランプ トンボ
#球体
シェードフロアライトシャンデリアランプ◆フランフラン、モノトーン、ロココ調
#radiohouse
アンティーク 真鍮 照明
#radiohus
イサムノグチ Akari 風 スタンドライト
#ヤマギワ
アンティーク スタンドライト
#yamagiwa
アンティーク スタンド照明 古道具屋
DI CLASSE ディクラッセ エトワール テーブルランプ 間接照明 調光式
【土日発送】値下げ マイセン ランプスタンド
【新品未使用未開封】ゴールデンウィーク特別価格5月7日には42,000円に戻します。正規品 ヤマギワ照明オンラインショップ経由で購入Louis Poulsen（ルイスポールセン）テーブル照明 パンテラポータブル V2 コーラルProduct ID 6005744612623Brand ルイスポールセンDesigner Verner PantonCategory テーブルスタンドインテリア雑貨<インテリア照明¥ 47,300(税込)スペック●LED 電球色2700K 150 lumen
●USB充電 / ワイヤレス充電（Qi規格）式 コードレス
●φ160×H238mm
●0.5kg
●素材：アクリル・キャストアルミ（ベース）
●段階調光付（100％ - 66％ - 33％）・OFF
●フル充電時の連続点灯時間: 約5時間点灯（100%の明るさ）
●充電中の点灯：可能
●光源交換：不可
●IP44（屋外使用可）
●デザイナー：ヴァーナー・パントン商品説明1960～70年代のスペースエイジを代表するデザイナー、Verner Panton（ヴァーナー・パントン）によって1971年に発表されたPanthella（パンテラ）。2020年、USB充電タイプのPanthella portable（パンテラポータブル）が誕生しました。Panthella miniよりもさらにコンパクトとなり、コードレスのため持ち運びが可能で、室内はもちろん電源が不要なバルコニーでも、北欧らしい暖かいひかりをどこでも楽しむことができます。
後継機種であるV2ではQi規格のワイヤレス充電にも対応。防塵・防水仕様になったことで屋外でも使用できるようになりました。2023年には定番カラーである乳白アクリルもV2にアップデート。アクリル製の半球形シェードが柔かい拡散光を周囲の空間にひろげます。#Louis Poulsen#ペンダントライト#isamu noguchi#AKARI#Casa BRUTAS#HLD#cassina#カッシーナ#bo concept#住宅#デザイン#ボーコンセプト#照明#球体#radiohouse#radiohus#ヤマギワ#yamagiwa