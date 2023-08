独特な さ～ゆ～Ready？ さゆりんご軍団ライブ／松村沙友理 卒業コンサート アイドル

さ~ゆ~Ready? さゆりんご軍団ライブ/松村沙友理 卒業コンサート

【 完全生産限定盤 】DVD

ディスク5枚

豪華ブックレット封入

三方背仕様

DVDです

※Blu-ray版ではありません。

購入後、それぞれの特典ディスクを1回のみの再生しました。

綺麗な状態です。

一応中古品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

配送中におけるトラブル等に関しては保証は出来かねますので

ご了承お願い致します。

申し訳無いのですが、以前トラブルになった為、評価の悪い方との取引は御遠慮させて頂きます。人気グループ...乃木坂46

ジャンル...女性グループ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

