Special ヴィンテージ

40年代の Pコート

10ボタン「テンボタン」です

50年代に入ると 8ボタンになります

シルエットが40年代の このタイプが 一番カッコいいです!!

チンストラップも しっかりついていて 襟を立てても着用できます

50年代に入ると 8ボタンになり チンストラップも ついていませんので この個体は まさにSpecial ビンテージです。

ヴィンテージ商品を中心に出品しております。

■サイズ実寸

・身丈71cm

・着丈73cm

・身幅45cm

・肩幅43cm

・袖丈59cm

■カラー

真紺

■素材

【状態】

かなり良好です!!

気になるシミはございません。

ネックの繋ぎ布に多少の傷あり

※最後の写真参照ください。

まだまだご愛用いただけるお品だと思います。

使用感が気になる方はご遠慮ください。

※状態は、個人独自の見解です。使用感等、人によって感じ方に差がある場合がございますことをご了承ください。

【ご注意】

※目についたダメージ等は、商品詳細に記載しておりますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございます。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

※撮影環境等により商品と画像に色誤差が生じますことがございますのでをご了承ください。

※複数ご購入の際はまとめて発送させていただきますので、必ずコメントいただく様お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

