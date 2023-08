2022新作モデル 《最終価格》美品♡ラ トータリテ♡ リノンスキッパーワンピース ロングワンピース

ご覧いただきありがとうございます*

【評価に悪いがない方は即購入OK】

[商品情報]

ブランド: La Totalite(ラ トータリテ)

アイテム名:リノンスキッパープリントワンピース

カラー:ネイビー

サイズ:フリー

肩幅:50.5,身幅:46,総丈:115,ウエスト:82cm

価格:15400円

使用回数:5回

発送方法:ゆうパケットポストまたはネコポスまたは宅急便コンパクト

[型番:20040140534020]

【2020SS】

LaTotalite

スキッパータイプの華奢見えワンピース。

縦に細っそりとしたライン映えし、スタイルアップにも一役買ってくれる嬉しい一枚です。

シワになりにくいポリエルテル生地を使用し、座ってもシワは気になりません。

ご自宅できるイージーケアも気温の高い日には嬉しいポイントです。

ウエストのタック位置や裾のカーブスリットなど、軽やかに見せてくれるこだわりがたくさん。

ベルト無しでストンと着るだけでも様になります。

一枚でもジャケットなどを羽織っても華のある主役ワンピース。

オンオフどちらも使える、デイリーでのおすすめワンピースです。

※ホームクリーニング済

目立った汚れやほつれ等はございませんが、未使用品ではございません。御理解の上、ご購入ください

※裏地なし、透け感なし

※照明の関係で色味が違って見える可能性がございます。

実物に最も近いのは画像1枚目です。

送料+手数料含んでおりますので、これ以上御値下げはできかねます。

他サイトでも出品しておりますので、そちらが先に購入された場合はこちらは削除致します。

購入はお早めにどうぞ。

その他ご不明な点がございましたら、質問してください

袖丈···半袖

カラー···ブルー

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ラトータリテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

