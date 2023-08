【新作入荷!!】 ラベルエチュード 【新品タグ付き】匿名配送 タックパンツ Mサイズ 黒 ブラック カジュアルパンツ

LA BELLE ETUDEのタックパンツです。

新品未着用です。(タグ付き)

冷暗所で大切に保管しています。

カラーはブラック、サイズはMです。

定価+各種手数料にて購入しましたが、そちら以下のお値段でお買い得に出品しています☺︎

HOLIDAY COLOR TUCK PANTS

高級感のある大人なパンツです❤︎

お仕事にもプライベートにもお使いいただけるかと思います☺︎

ウール混ですがとてもサラッとしていて、公式のとおり通年で使用可能だと思います!

#hnの全商品 #hnのファッション

このほかにも、ラベルエチュードなど多数出品しています。

即購入OK❣

プロフ必読の上、お気軽にコメントなさってください✩⡱

* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

以下公式引用↓

定番で穿けるウール混素材の大人のカラーパンツ▽デザインポイントさらさらと肌触りのいい、ウール混素材を使用し、見た目にもキチンと感と高級感も備えた大人のカラーパンツ。脚のラインを綺麗に見せるタックデザインでスタイルアップも叶う1枚です。

▽ディティールベルト下から大きめに入れたタックがウエスト〜腰回りをすっきり見せてくれます。パンツはストレートめのシルエットで程よくゆとりがあり、脚のラインを拾いません。

定番ブラックはジャケット合わせでオフィスにも◎

透け感:なし生地の厚さ:普通裏地:あり伸縮性:ウエスト一部ゴム

* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

【発送方法】

匿名配送(郵便局またはヤマト運輸)

【梱包方法】

ビニール袋で防水対策

* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *

ラベルエチュード ズボン ボトムス 新品未開封 新品未使用 黒

カラー···ブラック

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ウール

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラベルエチュード 商品の状態 新品、未使用

