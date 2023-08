プレイステーション2(薄型)の本体とケーブル、ソフト6本のセットです。

商品内容は

・プレステ2本体(SCPH-79000)

・ACアダプター(SCPH-79100)と電源ケーブル

・D端子ケーブル

・LANケーブル

・ソフト6本

①ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君

②ファイナルファンタジー10

③ファイナルファンタジー10インターナショナル

アナザーストーリー「永遠のナギ節」収録特典DVD

④ヴィーナス&ブレイブス~魔女と女神と滅びの予言~

⑤METAL GEAR SOLID3(メタルギアソリッド3)

⑥ぷよぷよフィーバーチュー!2

※ソフト全て説明書付き

※プレイステーション本体の説明書はありません

プレステ2本体は、昔に開封したまま使用しておりませんでした。正面の保護シール貼ったままです。

今回、本体とソフトの起動確認のために初めて使用しておりますので、まったく未使用の扱いではありませんがご了承ください。

本体とソフト6本の動作確認済みです。

ACアダプタ以外のケーブルは純正品ではないですが動作確認済み。

ソフトやコードは中古品としてのスレや傷、使用感があります。

メモリーカードやコントローラーはありません。

返品は受け付けておりません。

一度人の手に渡ったものですのでご理解の上、ご検討の程よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド プレイステーション2 商品の状態 未使用に近い

プレイステーション2(薄型)の本体とケーブル、ソフト6本のセットです。商品内容は・プレステ2本体(SCPH-79000)・ACアダプター(SCPH-79100)と電源ケーブル・D端子ケーブル・LANケーブル・ソフト6本 ①ドラゴンクエスト8 空と海と大地と呪われし姫君 ②ファイナルファンタジー10 ③ファイナルファンタジー10インターナショナル アナザーストーリー「永遠のナギ節」収録特典DVD ④ヴィーナス&ブレイブス~魔女と女神と滅びの予言~ ⑤METAL GEAR SOLID3(メタルギアソリッド3) ⑥ぷよぷよフィーバーチュー!2 ※ソフト全て説明書付き ※プレイステーション本体の説明書はありませんプレステ2本体は、昔に開封したまま使用しておりませんでした。正面の保護シール貼ったままです。今回、本体とソフトの起動確認のために初めて使用しておりますので、まったく未使用の扱いではありませんがご了承ください。本体とソフト6本の動作確認済みです。ACアダプタ以外のケーブルは純正品ではないですが動作確認済み。ソフトやコードは中古品としてのスレや傷、使用感があります。メモリーカードやコントローラーはありません。返品は受け付けておりません。一度人の手に渡ったものですのでご理解の上、ご検討の程よろしくお願いします。

