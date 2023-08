着用は数回程度です。

目立った傷や汚れはないと思いますが、神経質な方はご購入お控えください。

定価は75900円です。

以下、紹介文を引用しております。

SISE 2018 AUTUMN/WINTER

「MOONLIGHT」

・SISEが得意とするドロップショルダーのパターンを採用したブルゾンは、微光沢/ハリのあるウールを使い高級感のある仕上がり。

・ショート丈に対し身幅やアームホールを大きく取る事で生まれる独特のシルエットは、前立ての開閉によって全く異なる印象がお楽しみいただけます。

・袖口にはスナップボタンで脱着可能な別生地が備えられており、インナーに着込むアイテムの厚みなどに応じてシルエットに変化を加える事ができます。

・アイコニックな大ぶりなフードにはジップをあしらい、そのフォルムやバックシルエットにアクセントをプラス。

・前身頃のフラップポケットが、SISEのブランドコンセプトとして挙げられる「少年性」を想起させるような僅かなカジュアルさを加えつつ機能性にも配慮。

・裏地にはキュプラが配されています。

・同素材を使用したクロップドパンツとセットアップとしてもお使いいただけます。

・SISEの中でも特に定評のあるシルエットはインナーに合わせるアイテムを選ばず、様々なコーディネートの核となる1着。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シセ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

