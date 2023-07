この度は商品をご覧いただきありがとございます꒡̈⃝

只今フォロー割を実施しています☆*°

明細はプロフィールに記載してあります♪ .*

状態

写真(9枚目)のような縫製が緩くなっている所が数箇所ありますがご着用には問題ない程度です꒡̈⃝

※状態を考慮したお値段にしています

ブランド Ron Herman

アイテム ワンピース

色 チャコール

素材 レーヨン100%

サイズ 記載無し

着丈 : 128cm

ウエスト : 47.5cm

裄丈 : 81cm

※素人による平置き採寸のため若干誤差ある

場合がございますがご了承ください。

※撮影環境により近距離での撮影画像には色味が若干異なる場合があります。

※素人検品ですので小さなダメージや汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さい。

※万が一、説明に記載のないダメージや汚れなどがあった場合は受け取り評価前に取り引きメッセージにてご連絡いただけましたらご対応させていただきます。

他にも多数出品しています。是非ご覧ください

↓

#LotusStoreList

#RonHerman #ロンハーマン

#ロングワンピース #マキシ

#RHC #アールエイチシー

#allureville #アルアバイル

#ANAYI #アナイ #DEMYLEE #デミリー

#ebure #エブール #MOTHER #マザー

#ESTNATION #エストネーション

#EQUIPMENT #エキップモン

#FrankandEileen

#フランクアンドアイリーン

#MAISONSPECIAL #メゾンスペシャル

#UNIONLAUNCH #ユニオンランチ

#サザビーリーグ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

