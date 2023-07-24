【絶品】 URUコート BALMACAAN COAT ウル　バルマカン　コート ステンカラーコート

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大きめのハンドポケット等、基本に忠実なディティールが◎。

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襟元に少し黄ばみがございます。

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カラー···ホワイト

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柄・デザイン···無地

KEPPEL TRENCH COAT ケッペルトレンチコート

素材···コットン

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季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【サイズ】2URUコート BALMACAAN COAT TYPE A/IVORY 64000yen+税 春らしい軽やかさとドライなタッチが特徴となる塩縮加工コットン100%生地を使用した一枚物バルマカンコート。ゆったりとバランス取りされた美しいシルエット。ラグランスリーブや襟裏のチンストラップ、大きめのハンドポケット等、基本に忠実なディティールが◎。こだわりの素材感を全面に、都会的なヴィジュアルに仕上がっている良品です。襟元に少し黄ばみがございます。UNUSED uru bukht the sakaki needles auguste essay / ESSAY soloist YAECA whowhat Sasquatchfabrix neon sign auralee bed jw ford sunsea / SUNSEA DRESSEDUNDRESSED doublet カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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