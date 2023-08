【NEW限定品】 【人気】【リバーシブル】【美品】WOOLRICH ウールリッチ ナイロンジャケット

アメリカで最も古いアウトドアブランド「ウールリッチ(WOOLRICH)」のマウンテンパーカーです。

ウールリッチのアイテムは大人気のダウンジャケットやマウンテンパーカなど高い品質が魅力で、世界中から高い評価を受けています。

日本でウールリッチの名が広く知れ渡るようになったのは、2010年に行われたデザインのリニューアルがきっかけです。2012年には着丈なども修正され、日本人の身長や体形にマッチするサイズ感が話題となり、今では男女問わず愛される人気ブランドの一つとして定着しています。

こちらの商品はその人気のマウンテンパーカーで、街でも着やすいモデルとなっており、

リバーシブルとなります。

赤(無地)とチェック柄の違うパターンの

リバーシブルでお得で着回せると思います。

ロフトマンで新品で購入しました。

定価30000円近くだったと思います。

肩幅 44

身幅 52

着丈 69

袖丈 60.5

※素人採寸

下のカテゴリ好きの方にオススメです☆

#ロンハーマン

#RHC

#デンハム

#バーニーズニューヨーク

#ジャーナルスタンダード

#ビームス

#ユナイテッドアローズ

#ビューティー&ユース

#アーバンリサーチ

#サタデーズサーフ

#アメリカンイーグル

#ディーゼル

#ベイフロー

#デウス

#ハーレー

#グラミチ

#ナノユニバース

#トゥモローランド

#サファリ

#オーシャンズ

#カナダグース

#ダウンジャケット

#コート

#マウンテンパーカー

mighty mac

#ウールリッチ

古着 ヴィンテージ ビンテージ VINTAGE 90's 80's 70's THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンライト ヌプシ バルトロ バルトロライトジャケット ダウンジャケットpatagonia パタゴニア レトロ スナップT レトロパイル フリース レトロX レトロカーディガン グリセード 雪無し マーズ スペシャル ミリタリー GEN Ⅲ ダスパーカー ECWCS ACU ARMY 米軍 デカタグ アークテリクス

カラー···レッド

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウールリッチウーレンミルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

