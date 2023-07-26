【代引き不可】 バンドリング ★Tiffany&Co.★ 結婚指輪 2022年 プラチナ リング

ティファニー バンドリング ファッションリング プラチナ Pt950 ダイヤ

CHANEL カメリアリング



【新品未使用】PT950 天然ダイヤモンド ピンキーリング



ソビエト製 中宝ソーティング付き 合成ピンクサファイアのリング/指輪

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ツイステ メルトリング デュース



iosselliani つぶつぶリング



【最終価格】K18PG 天然ダイアモンド リング 宝石鑑別所 付



14.imK18PG&K10PG天然ダイヤモンドホースシューペンダントネックレス

商品詳細(公式より)

ルビー.ダイヤ18金指輪



カルティエPt950Cドゥカルティエリング7号

Tiffany & Co.®

専用JD291★高級 ダイヤモンド0.6ct プラチナ リング

バンドリング

ジャンポールゴルチエ 蜘蛛チャーム リング



Tiffany(ティファニー) ダイアモンド リング/指輪 10号

ラウンド ブリリアント カットのダイヤモンドをプラチナにセットしたTiffany&Co.® フラット バンドリング。

PT 900 ダイヤモンド 一文字 リング

幅 3mm。合計 0.07カラット。

K18 18金 ダイヤモンド グレー ブラック パール リング 11.5号

商品番号:60001883

K18 18金 ルビー リング 指輪 未使用 13.5号



K18イエローゴールドアメジストリング12号

定価 319,000円

GUCCI トリコロールリング ウェブライン インターロッキング



noguchi ノグチ リング ダイヤモンド



PT900 天然ブラックオパール指輪 1.5ct 美品 13号

〇商品状態

グッチリング 14号

新品仕上げをしてから発送させていただきますので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。

銀座ミワ／高品質 豪華 ダイヤモンド リング

※新品仕上げ後の発送になるので通常10日程（支払い確認後）お時間をいただいております。お急ぎの方は事前にご相談ください。

ティファニー アトラスグルーブド ダブルライン リング 指輪 15号



monicavcavinader★ピンクゴールドバングル

〇サイズ

新品 56 TOMWOOD Mini Oval Cocktail 3952

10号

ミル♡11号【ジュエルクローゼット】K10 ミル打ち ゴールド♪アガット 好きも

サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。

k18．トルコ(ダイヤ入り) N o.1064.



SALE‼️お姫様の指輪 ルビー ダイヤモンドリング

〇素材

天然銅色ゴールドルチルクオーツ ダイヤリング 7.2g

プラチナ950

Pt900◆トルマリン 0.69◆ダイヤ 0.06◆指輪◆♯16◆新品仕上



新品 未使用 e.m アーサーリング 11号 イーエム em リング

〇付属品

グリーンベリルとピンクトルマリンのリング K18YG

箱(内箱、外箱)

アコヤ真珠 ダイヤモンド リング 約9.0㎜ サイズ10.5号 PT900

購入証明カード（2022.11）

【新品】FENDI /エフ イズ フェンディ/リング/指輪



マリーエレーヌ ドゥ タイヤック スピネル

〇購入先

K18 エメラルド サファイア リング

ティファニー 国内正規店

K18リング 蛇 ダイヤ 約9.5号 18金リング （最終値下げ）



☆未使用☆STAR JEWELRY ダイヤモンド0.20ct リング 婚約指輪



"8uede"Specrum Ring

#mioBR_Tiffany

プラチナリング13号

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【激レア】VivienneWestwood ボーンリングバンドリングピンクXS

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専用 ポルターダ Pt950 ダイヤモンド リング ハーフエタニティ

#30180 HO

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 新品、未使用

ティファニー バンドリング ファッションリング プラチナ Pt950 ダイヤ★ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします★ 商品詳細(公式より) Tiffany & Co.®バンドリングラウンド ブリリアント カットのダイヤモンドをプラチナにセットしたTiffany&Co.® フラット バンドリング。幅 3mm。合計 0.07カラット。商品番号:60001883定価 319,000円 〇商品状態 新品仕上げをしてから発送させていただきますので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。 ※新品仕上げ後の発送になるので通常10日程（支払い確認後）お時間をいただいております。お急ぎの方は事前にご相談ください。 〇サイズ 10号 サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。 〇素材 プラチナ950 〇付属品 箱(内箱、外箱) 購入証明カード（2022.11）〇購入先 ティファニー 国内正規店#mioBR_Tiffany ↑同じブランドの商品を他に見る #mioBR_結婚指輪 ↑同じカテゴリーの商品を見る #30180 HO

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 新品、未使用

【鑑定書有】0.305ct ダイヤモンド リング サイズ9号 プラチナK18・血赤珊瑚のラウンドデザインのリング（6mm／マット加工 指輪）最終価格！18金 パール付きリング【ゆ様】0.50ct ダイヤモンド Vデザイン アシメントリ―リング プラチナ