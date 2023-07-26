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【代引き不可】 バンドリング ★Tiffany&Co.★ 結婚指輪 2022年 プラチナ リング

商品の説明

ティファニー　バンドリング　ファッションリング　プラチナ　Pt950　ダイヤ
CHANEL カメリアリング

【新品未使用】PT950 天然ダイヤモンド　ピンキーリング

ソビエト製 中宝ソーティング付き 合成ピンクサファイアのリング/指輪
★ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします★
ツイステ メルトリング デュース

iosselliani つぶつぶリング

【最終価格】K18PG 天然ダイアモンド リング　宝石鑑別所 付

14.imK18PG&K10PG天然ダイヤモンドホースシューペンダントネックレス
商品詳細(公式より)
ルビー.ダイヤ18金指輪

カルティエPt950Cドゥカルティエリング7号
Tiffany & Co.®
専用JD291★高級 ダイヤモンド0.6ct プラチナ リング
バンドリング
ジャンポールゴルチエ 蜘蛛チャーム　リング

Tiffany(ティファニー) ダイアモンド リング/指輪　10号
ラウンド ブリリアント カットのダイヤモンドをプラチナにセットしたTiffany&Co.® フラット バンドリング。
PT 900 ダイヤモンド 一文字 リング
幅 3mm。合計 0.07カラット。
K18 18金 ダイヤモンド グレー　ブラック　パール リング　11.5号
商品番号:60001883
K18 18金　ルビー　リング　指輪　未使用　13.5号

K18イエローゴールドアメジストリング12号
定価 319,000円
GUCCI トリコロールリング ウェブライン インターロッキング

noguchi ノグチ　リング　ダイヤモンド

PT900 天然ブラックオパール指輪 1.5ct 美品 13号
〇商品状態
グッチリング　14号
新品仕上げをしてから発送させていただきますので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。
銀座ミワ／高品質 豪華 ダイヤモンド リング
※新品仕上げ後の発送になるので通常10日程（支払い確認後）お時間をいただいております。お急ぎの方は事前にご相談ください。
ティファニー アトラスグルーブド ダブルライン リング　指輪 15号

monicavcavinader★ピンクゴールドバングル
〇サイズ
新品 56 TOMWOOD Mini Oval Cocktail 3952
10号
ミル♡11号【ジュエルクローゼット】K10 ミル打ち ゴールド♪アガット 好きも
サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。
k18．トルコ(ダイヤ入り) N o.1064.

SALE‼️お姫様の指輪　ルビー　ダイヤモンドリング
〇素材
天然銅色ゴールドルチルクオーツ　ダイヤリング　7.2g
プラチナ950
Pt900◆トルマリン 0.69◆ダイヤ 0.06◆指輪◆♯16◆新品仕上

新品 未使用　e.m　アーサーリング　11号　イーエム　em リング
〇付属品
グリーンベリルとピンクトルマリンのリング K18YG
箱(内箱、外箱)
アコヤ真珠　ダイヤモンド　リング　約9.0㎜　サイズ10.5号　PT900
購入証明カード（2022.11）
【新品】FENDI /エフ イズ フェンディ/リング/指輪

マリーエレーヌ　ドゥ　タイヤック　スピネル
〇購入先
K18 エメラルド サファイア リング
ティファニー 国内正規店
K18リング 蛇 ダイヤ 約9.5号 18金リング （最終値下げ）

☆未使用☆STAR JEWELRY ダイヤモンド0.20ct 　リング　婚約指輪

"8uede"Specrum Ring
#mioBR_Tiffany
プラチナリング13号
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r.alagan oval stone signet ring 11号

【激レア】VivienneWestwood ボーンリングバンドリングピンクXS
#mioBR_結婚指輪
ダイヤモンド　リング　pt900
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【新品未使用】CHOCH コーチ5連リングセット

専用　ポルターダ Pt950 ダイヤモンド リング ハーフエタニティ
#30180 HO

【鑑定書有】0.305ct ダイヤモンド リング　サイズ9号　プラチナ

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態新品、未使用

K18・血赤珊瑚のラウンドデザインのリング（6mm／マット加工　指輪）

最終価格！18金　パール付きリング

【ゆ様】0.50ct　ダイヤモンド　Vデザイン　アシメントリ―リング　プラチナ
ティファニー　バンドリング　ファッションリング　プラチナ　Pt950　ダイヤ★ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします★ 商品詳細(公式より) Tiffany & Co.®バンドリングラウンド ブリリアント カットのダイヤモンドをプラチナにセットしたTiffany&Co.® フラット バンドリング。幅 3mm。合計 0.07カラット。商品番号:60001883定価 319,000円 〇商品状態 新品仕上げをしてから発送させていただきますので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。 ※新品仕上げ後の発送になるので通常10日程（支払い確認後）お時間をいただいております。お急ぎの方は事前にご相談ください。 〇サイズ 10号 サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。 〇素材 プラチナ950 〇付属品 箱(内箱、外箱) 購入証明カード（2022.11）〇購入先 ティファニー 国内正規店#mioBR_Tiffany ↑同じブランドの商品を他に見る #mioBR_結婚指輪 ↑同じカテゴリーの商品を見る #30180 HO

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態新品、未使用

【代引き不可】 バンドリング ★Tiffany&Co.★ 結婚指輪 2022年 プラチナ リング

17分钟前

【代引き不可】 バンドリング ★Tiffany&Co.★ 結婚指輪 2022年 プラチナ リング

¥129,000 ¥59,340

(税込) 送料込み
10
5
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商品の情報

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74d0b5a

 1205

本人確認済
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74d0b5a
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