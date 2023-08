見事な リュック 直営店卸品　ランバンオンブルー 569701 新品 コン リュック/バックパック

商 品 説 明

【LANVIN en Bleu】

569701 リュック バックパック デイバッグ ハイゲージ A4 耐水

スポーツウェア等で使用される、高密度・ハイゲージに編まれた

適度なボリューム感のニットスムースを鞄素材用として使用。

表面には超撥水加工、裏加工として防水加工を施しています。

背面に生地が回り込む個性的で立体的な裁断で仕上げたカジュアルシリーズ。

サイズ : 約W28㎝×H44㎝×D12㎝

対応サイズ:A4

重量:約900g

リュックベルト:約48〜89㎝(取り外し不可)

素材:ポリエステル/ナイロン

カラー表記:コン

仕様: ダブルファスナー式開閉

内側:前:ベルクロ式ポケット×1、ファスナーポケット×1、フリーポケット×2

後:ベルクロ式ポケット×1、ファスナーポケット×1、フリーポケット×4

前面:内部直結ダブルファスナー×1

背面:ファスナーポケット×1

メーカー希望価格:¥24,200(税込)

発 送 方 法

大阪府からの発送となります。

コ メ ン ト

※ディスプレイの環境や撮影状況により実際の色と異なる場合がありますので

多少の誤差はご了承ください。

写真以外の付属品はございません。

大切に保存しておりますが、

見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、 几帳面な方や神経質な方はご入札をお控えください

その他はコチラから#UC出品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

