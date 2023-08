あなたにおすすめの商品 レアデザイン《アディダス》チーム両面刺繍ナイロンジャケット/メンズXL ナイロンジャケット

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

#古着shop_cotona

レアデザイン

アディダス、チーム両面刺繍ナイロンジャケット◎

珍しいカナダホッケーチームがかわいいアイテムです♪

■COLOR : ブラック

■SIZE : メンズXL [US L]

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 66cm

身幅 71cm

着丈 66cm

袖丈 60cm

■CONDITION 【C】

汚れありますが、大きな傷のない良品。

引き手交換済み。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

