【人気No.1】 アイルランド製クルーネックフィッシャーマンニット ニット/セーター

古着屋さんで購入したフィッシャーマンニットです。

編み目がとても綺麗で可愛い一着です☺︎

着丈66cm、身幅50cm

あまり目立ちませんが、小さな汚れが

何箇所かあります。

サイズ表記なし

お値下げ不可

購入希望の方はプロフィールをお読み下さい。

#アランニット #フィッシャーマンニット

#古着 #ヴィンテージ #レトロ #下北沢 #高円寺

#flower #lochie #SantaMonica #kitty #Grimoire

#IENA #EDITFORLULU #RonHerman

#TODAYFUL #AmeriVINTAGE #YAECA

#INVERALLAN #LLBean #TOMORROWLAND

#KBF #PANAMABOY #vintage

カラー···ベージュ

ネック···クルーネック

袖丈···長袖

素材···ウール

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

