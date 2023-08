レトロ 古着 SIERRA DESIGNS シエラデザイン DOWN SIERRA VEST ダウンシエラベスト ダウンベスト ジャケット ヴィンテージ レッド ブルー M,Lサイズ相当 ポケット×2 ウェストドローコード レトロ 昭和 y2k 00s 80s , 90s アウトドア スポーツミックス

シェラデザイン の ダウン シエラベストです!

デザインは アメカジ 定番 の DOWN SIERRA JACKETを元にしており、襟が高く、ボリュームがあるのが特徴です!

カラーリングも、80s,90s を感じさせる配色で、レトロ ヴィンテージ を楽しめるかと思います!

今は無いカラーなので、お探しだった方も多いのではないでしょうか?

サイズ表記: L

肩幅 43

身幅 54

着丈 64

袖丈

平置きにて採寸。多少の誤差はご了承下さい。

状態は、古着なので、全体的に使用感、薄シミ汚れ、色焼けはございますが、生地、ボタン、ジップ等の破損、生地破れは無く、年代のわりにダウンの潰れも少ないので、まだまだ現役で着用可能です!

ご質問がございましたら、コメント欄からお願いいたします^^

ユーズドになりますのでご理解の上、ご検討お願いいたします。

圧縮しての発送になりますので、畳みジワはご了承下さい。

商品の特性上、購入後の返品は承りかねますので、ご了承下さい。

フード···フードなし

素材···ナイロン

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

カラー···レッド

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シェラデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

