最新 サッカー 2022 パニーニ モザイク FIFA ワールドカップ ホビーボックス その他

複数購入をご希望の方は、お値下げさせていただきますのでコメントください。

この商品以外の組み合わせでも大丈夫です。

(一番下のハッシュタグ SOCCERカードボックスetc・k にサッカー商品をまとめています)

2021-22 Panini Mosaic

Road to FIFA World Cup Soccer Card Hobby Box

1パック15枚、1箱10パック。

合計150枚。

◆直筆サイン:1枚

◆ベースシルバー:5枚

◆モザイクパラレル:15枚

◆インサートorインサートパラレル:20枚

パニーニ社から公式FIFAサッカートレーディングカードに「モザイク」が2021-2022年 FIFAワールドカップで登場。

オプティクローム加工パラレルやインサートに注目です。

※新品未開封品

※シュリンク付き

発送は1日1回ですが、諸事情により翌日以降になることがあります。

Sport スポーツ Pack パック

FIFA World Cup

フィファ ワールドカップ

Qatar カタール

#SOCCER #Soccer #soccer

#FOOTBALL #Football #football

#サッカー #フットボール

#PANINI #Panini #panini

#パニーニ

#トレーディングカード

#FIFA #fifa #UEFA #uefa

#ワールドカップ

#SOCCERカードボックスetc・k

#その他カードボックスetc・k

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

複数購入をご希望の方は、お値下げさせていただきますのでコメントください。この商品以外の組み合わせでも大丈夫です。(一番下のハッシュタグ SOCCERカードボックスetc・k にサッカー商品をまとめています)2021-22 Panini MosaicRoad to FIFA World Cup Soccer Card Hobby Box1パック15枚、1箱10パック。合計150枚。◆直筆サイン:1枚◆ベースシルバー:5枚◆モザイクパラレル:15枚◆インサートorインサートパラレル:20枚パニーニ社から公式FIFAサッカートレーディングカードに「モザイク」が2021-2022年 FIFAワールドカップで登場。オプティクローム加工パラレルやインサートに注目です。※新品未開封品※シュリンク付き発送は1日1回ですが、諸事情により翌日以降になることがあります。Sport スポーツ Pack パックFIFA World Cupフィファ ワールドカップQatar カタール#SOCCER #Soccer #soccer#FOOTBALL #Football #football#サッカー #フットボール#PANINI #Panini #panini#パニーニ#トレーディングカード#FIFA #fifa #UEFA #uefa#ワールドカップ#SOCCERカードボックスetc・k#その他カードボックスetc・k

