【国際ブランド】 54R】Detroit Carhartt【size Jacket BLK J01 ブルゾン

△ブランド / カーハート usa製

△種類 / デトロイトジャケット アクティブ ダック コーデュロイ 企業 アメカジ

△カラー / 黒 ブラック

△素材 / コットン100%

△サイズ / 54 regular

△着丈 / 67

△肩幅 / 61

△身幅 / 79

△袖丈 / 65

made in usa.

こちらは、Carharttのデトロイトジャケット○

patterson utiというアメリカの石油採掘企業のロゴ、当時の所有者のネームが刺繍されております。

野村訓市、ジョニーデップ、barbour 、LEVI'S、3rd、4th、70505、70506、Needles、SUGARHILL、kapital、Champion、reverse weave、dairiku、dickies、などお好きな方にオススメ。

希少なビッグサイズ。

使用感やアタリ、フェード感少なめのグッドコンディションです。

○注意事項○

☑︎購入後、24時間以内のご入金をお願いします

☑︎ご入金確認後、即日-1日以内に発送します

☑︎コメント不要。即購入OKです

☑︎大幅な値下げNG(基本的500円程度まで)

☑︎全商品お取り置きは御断りしています

☑︎着画NG

☑︎素人検品の為、ダメージの見落としがある場合があります

☑︎素人採寸の為、多少の誤差はお許しください

☑︎簡易的な梱包での発送、小さく畳んで梱包します

☑︎喫煙者がおりますので匂いが気になる方は購入を控えてください

☑︎光の加減や携帯の画素数により実物と異なることがあります

△管理番号 / X393

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

