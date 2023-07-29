有名ブランド 新品未使用•完売品★マルニ マーケット / ストライプショルダーバッグミニ トートバッグ

マルニ マーケット

値下げ MARNI マルニトートバッグ ベージュ/ホワイト ペーパートート

MARNI MARKET

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ストライプミニショルダーバッグ

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マルニの人気のストライプバッグに

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2WAY仕様の初のミニショルダーバッグ

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【購入日】2023年4月

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【付属品】保存袋

藤巻百貨店 HMAEN（アエナ）トートバッグ

オンラインにて購入し、やっと届きました☺️

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即完売した人気の新作です。

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届いた段ボール箱にお入れして、お届けします。

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以下 公式ホームページより抜粋

【新品未使用】エルメス マザーズバッグ 《カブリオル》

・コロンビアの職人によってハンドメイドで製作されているため、仕上がり、寸法、模様、色味が一点ずつ異なり、個体差があります。

CHANELラバートート♡

・素材の性質上、制作の過程で、やむを得ず、テープやレザーに多少のキズ、ヒビなどがついてしまうケースもありますが、不良品ではございません。

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LOUIS VUITTON モノグラム バケット トートバッグ

・ロゴプレートのレザー部分は、多少のキズ、シワが見られることがありますが、天然素材の特性です。ロゴは一点ずつプリントの仕上がりが異なります。

Bottega Veneta ボッテガ・ヴェネタ 編み込みハンドル キャンパス



緊急値下げ ボッテガトートバック

サイズ：約W21cm x H25cm

クロエ Chloe トートバッグ WOODY 正規品 バッグ

組成：ナイロン、アルミニウム、 牛革

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カラー：パープル

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偽物が出回っています。

ルイヴィトン モノグラム カバピアノ【廃盤】

すり替え防止のため、返品はお断りしております。

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ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。

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商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

マルニ マーケットMARNI MARKET表参道先行限定色 完売品ストライプミニショルダーバッグマルニの人気のストライプバッグに斜め掛けができるショルダーストラップをあしらった肩がけと手持ち両方楽しめる2WAY仕様の初のミニショルダーバッグ【購入日】2023年4月【付属品】保存袋オンラインにて購入し、やっと届きました☺️即完売した人気の新作です。届いた段ボール箱にお入れして、お届けします。以下 公式ホームページより抜粋・コロンビアの職人によってハンドメイドで製作されているため、仕上がり、寸法、模様、色味が一点ずつ異なり、個体差があります。・素材の性質上、制作の過程で、やむを得ず、テープやレザーに多少のキズ、ヒビなどがついてしまうケースもありますが、不良品ではございません。・ロゴプレートのレザー部分は、多少のキズ、シワが見られることがありますが、天然素材の特性です。ロゴは一点ずつプリントの仕上がりが異なります。サイズ：約W21cm x H25cm組成：ナイロン、アルミニウム、 牛革カラー：パープル偽物が出回っています。すり替え防止のため、返品はお断りしております。ご購入後、24時間以内に発送させて頂きます。#マルニ#マルニマーケット#ショルダーバッグ#MARNI#カゴバッグ

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

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