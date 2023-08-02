ランキング第1位 除湿器 【M1181-134-100】除湿機 小型 大容量 2200ml 除湿機

数ある中からご覧いただきありがとうございます！

衣類乾燥除湿機 CV-P60-W デシカント方式



アイリスオーヤマ 除湿器 IJC-J56-W 2021年製 コンプッレッサー式

☆新品未使用☆

アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 IJD-150

☆送料無料☆

Panasonic F-YHVX120-W 衣類乾燥機除湿機



美品 CORONA CD-H1821(TU) 2022年製 衣類乾燥除湿機

1点のみなので早い者勝ちです！(*^^*)

【M1181-134-100】除湿機 除湿器 小型 2200ml 大容量



CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2020年製

他にも沢山の素敵な商品があるので良かったらご覧ください(#^^#)

【即日発送】CORONA 衣類乾燥除湿機 2014年製 CD-H1014

#るいすSHOP

【使用少】コロナ冷風 衣類乾燥除湿機 CORONA CDM-1421



アイリスオーヤマ 衣類乾燥機 除湿機

【商品について】

新品未開封 IJC-P70-W



くーちゃん様専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE

＜省エネ ＞ 電気代 約1.8円/時 (※1kWh=27円で計算)、電源 ： DC12V、消費電力 ： 65W（付属アダプター使用）、除湿方式 ： ペルチェ式 （ 半導体式 ）

y.k400F様用 シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-R71-W【新品】



kozu 様 ☆ 衣類乾燥除 湿機F-YC1 20HPX

＜コンパクト＞ 奥行きたったの14cm、せまい場所にもスッキリ置ける、本体サイズ(cm) 約 幅20.5×奥行14×高さ34

1台3役:除湿/空気清浄/加湿 大容量 イオン発生 花粉 部屋干し 梅雨



KUKU様専用 2021年製 コロナ 冷風 衣類乾燥除湿器 CDM-10A2

＜軽い＞ 片手でらく～に持ち運べる、軽量ボディ 本体重量 ： 約2.2kg

【タモタモタモ様専用】【新品未開封】除湿機 XQJ-D010B



CORONA コロナ 【美品】CDM-1017 どこでもクーラー 除湿機

＜大容量＞

Panasonic F-YC120HRX

2.2Lの大型タンクで、たっぷり除湿、除湿能力 ： 最大約380ml/日

★2021年製★ SHARP 衣類乾燥機 除湿機 CV-L71-W



アイリス サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-I50 2019年美品

＜手間いらず＞

Heshare 除湿機 大容量 3L 強力除湿 梅雨・湿気対策 満水停止機

排水は1週間に1回だけ、24時間除湿を続けたいところで、長時間除湿が可能。

ICODIS 除湿機



コロナ 衣類乾燥除湿機

＜安心機能＞

IRIS IJD-I50 アイリスオーヤマ 新品未使用

満水時、自動で運転停止。ランプが光ってお知らせ（青：除湿／赤：満水）

☆状態良好☆ 象印 衣類乾燥除湿機 RJ-XA70型 パワフル除湿 360°送風



CORONA 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 ブラック CD-H18A

＜空気、ニオイをきれいに＞

衣類乾燥除湿機 CV-P60-W デシカント方式

活性炭 フィルター が ほこりやイヤな臭いを除去

アイリスオーヤマ 除湿器 IJC-J56-W 2021年製 コンプッレッサー式



アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 IJD-150



Panasonic F-YHVX120-W 衣類乾燥機除湿機



美品 CORONA CD-H1821(TU) 2022年製 衣類乾燥除湿機

【M1181-134-100】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

数ある中からご覧いただきありがとうございます！☆新品未使用☆☆送料無料☆1点のみなので早い者勝ちです！(*^^*)他にも沢山の素敵な商品があるので良かったらご覧ください(#^^#)#るいすSHOP【商品について】＜省エネ ＞ 電気代 約1.8円/時 (※1kWh=27円で計算)、電源 ： DC12V、消費電力 ： 65W（付属アダプター使用）、除湿方式 ： ペルチェ式 （ 半導体式 ）＜コンパクト＞ 奥行きたったの14cm、せまい場所にもスッキリ置ける、本体サイズ(cm) 約 幅20.5×奥行14×高さ34＜軽い＞ 片手でらく～に持ち運べる、軽量ボディ 本体重量 ： 約2.2kg＜大容量＞ 2.2Lの大型タンクで、たっぷり除湿、除湿能力 ： 最大約380ml/日＜手間いらず＞ 排水は1週間に1回だけ、24時間除湿を続けたいところで、長時間除湿が可能。＜安心機能＞ 満水時、自動で運転停止。ランプが光ってお知らせ（青：除湿／赤：満水）＜空気、ニオイをきれいに＞ 活性炭 フィルター が ほこりやイヤな臭いを除去【M1181-134-100】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【M1181-134-100】除湿機 除湿器 小型 2200ml 大容量CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2020年製【即日発送】CORONA 衣類乾燥除湿機 2014年製 CD-H1014【使用少】コロナ冷風 衣類乾燥除湿機 CORONA CDM-1421アイリスオーヤマ 衣類乾燥機 除湿機新品未開封 IJC-P70-Wくーちゃん様専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITEy.k400F様用 シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-R71-W【新品】kozu 様 ☆ 衣類乾燥除 湿機F-YC1 20HPX1台3役:除湿/空気清浄/加湿 大容量 イオン発生 花粉 部屋干し 梅雨