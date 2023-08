卸し売り購入 ピカチュウV PSA10 イーブイV #06 コロコロ スタートデッキ100 ポケモンカードゲーム

ご覧頂きありがとうございます。

レックウザex 色違い 未開封 プロモ ポケモンカード

画像のものが出品物の全てです。

【状態】

PSA鑑定において最高評価10(GEM MINT)を獲得したカードです。

PSA10またはPSA9のカードは全て新品または未使用状態です。

※製造時のエラーや初期傷・欠けがある場合でもPSA10や9がつく可能性がありますのでご了承下さい。

※専用ケースにも初期傷などある場合もございます。

※あまりにも神経質な方のご購入はご遠慮くださいますようお願いいたします。

【梱包・発送方法】

防水・折れ対策・割れ対策を行い発送いたします。

【その他】

他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください。

【査定済み】ポケモンカード ブラッキーVMAX(SA)【HR】

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

