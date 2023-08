⭕️最終!大幅SALE⭕️

クロムハーツ【鑑定書つき】トリプルクロス ペンダントS

通常出品価格¥340000

ゴローズ goros 先金特大フェザー ブローチ

SALE価格¥280000

【常に最安値出品様専用】タイニーファットクロス&ベビーファットクロスセット

※SALE終了します。

超美品 クロムハーツ 18k タイニーファットクロス パヴェダイヤモンド

特別!最終価格です。

ビンゴブラザーズ トップ ネックレス チェーン セット

出品取消予定の為!これ以上!お値引できません(^^;;

ロイヤルブルー



HERMES マルジェラ期 レザークロシェット

★1点物★デッドストック★

クロムハーツ CHクロスwithペイル【インボイス原本付き】

ホピ族 インディアンジュエリー

ゴールド 18金 ブラック 龍紋ネックレス メンズ ステンレス アレルギー対応

オーバーレイ・重厚コンチョベルト

TOMWOOD Anker Chain 20.5inches



[匿名配送]RAT RACE / ラットレース スカル ペンダントトップ

●未使用

喜平ネックレス100g 60cm12面カットトリプル



【洗浄済】グッチ GUCCI ネックレス ペンダント シルバー メンズ

●アーティスト:Augustin・Mowa・Jr

そら@プロフ推奨様専用



グッチ ネックレス インターロッキング

●材質:Sterling(シルバー925)

ティファニー 1837ロックネックレス



美品 ラットラブデザイン スカル ハート ネックレス トップ ラットレース

●刻印・ホールマークあります。

GUCCI グッチ インターロッキング ネックレス ブラック 喜平 925

写真ご覧下さい♫

最安!tady&kingタディアンドキングk18メタル付きタタキ中

(右) Augustin・Mowa・Jr.

goro's上銀特大フェザー左上金特大フェザー右細角チェーン

(左)Hopi Silver Crafts Guild

EVAE MOB エバーモブ スカル Necklace リボン ネックレス 1



RB@26様専用 アリゾナフリーダム チェーン フック ホイール

●状態:デッドストック

マッコウクジラ Dファング ボーンカービング ネックレス サーファー お守り

購入後一度!磨きました。

WINGROCK ウイングロック 銀線無しフェザー OLD レア

その後コレクションケースに保管。

GUCCI ダブルGネックレス

磨いて頂くとピカピカになります。

サーティーンデザインズ スカルクロス THIRTEEN DESIGNS

お好みで磨き♫お楽しみ下さい。

【貴重】ROYALORDER ロイヤルオーダー ハートペンダント

最後のコンチョ隣のチェーンに1㎜位の隙間割れあります(写真ご覧下さい)

フェラガモ vintage アニマルモチーフネックレス ゾウ エレファント

この部分に留めるとコンチョの重さで取れると思います。

Bizarre ネックレストップ シルバー 石

手前や他のチェーンに留めれば問題ありません。

ピースマーク スケートボードペンダント シルバー925 キュービックジルコニア

修理に出そうと思ってましたが、使う機会ないので…直してません。

ノンブル ナンバーペンダントトップ 0 プラチナチェーン付

コンチョ1つを外し、お揃いペンダントにしても良いと思います☆

GUCCI 極太 喜平チェーン シルバーブレスレット Ag925



《美品》GUCCIインターロッキング ネックレス

●長さ:83㎝ちょっと位

【超美品】ティファニー ハードウェア スモールリンク ネックレス シルバー925



Ralph Lauren ラルフローレン ドッグタグ ネックレス シルバー

●コンチョサイズ:写真ご覧下さい。

鏡面仕上げ GUCCI ネックレス Gリング カットアウトG 喜平



ZOCALO ソカロ ネックレス

●インディアンジュエリーは手作りです。

amp japan Large Razor Necklace

制作中に歪み・傷が入る事あります。

K18付 イーグルクロー ファーストアローズ L ペンダントトップ



店長様専用!!

20年以上前のオーダー品♡

CAREERING GEAR (YW,X-SMALL)

Augustin・Mowa・Jrのコンチョチェーンベルトは珍しいと思います。

クロムハーツ フィリグリークロスチャーム

こちらは1点物です‼︎

K18 フェザー《M》右曲がり ネックレス 18金 地金物



フランス スターリング シルバー ネックレス チェーン ヴィンテージ マルチ

重厚シルバーが素晴らしいコンチョ。

ジョンローレンスサリバンCHAIN 3WAY MASK HOLDERマスクコード

重さありますが…長さ調整できます。

さっさん様専用

男性ならネックレスに♡

pt850 プラチナ ネックレス



未使用 HUMAN MADE ハートネックレス キーホルダー HUMANMADE

シルバーは良い味とヴィンテージにしか出せない輝き出てます♫

ヨウジヤマモトプールオム 灰皿ネックレス

一生物として使って頂きたい素晴らしい作品です‼︎

レナード クレーンベル LONE ONES



双喜 シルバー ネックレス



LEht様専用 クロムハーツ ベビーファットクロス パヴェダイヤ 18K WG

●出品はコンチョベルト1点です!

LARRY SMITH BALL CHAIN NECKLACE -60cm-



【美品】 Herman Smith ナバホ Navajo インディアン ホピ

●プロフィールご覧下さい。

Nezca



WW2 勿忘草 スウィートハートジュエリー FORGET ME NOT USA

●お値引希望の方は

有料仕上げ済 ジャスティンデイビス クロスウィズクラウン 人気 高級

お気軽に♫希望金額お知らせ下さい( ◠‿◠ )

プラチナPt850 喜平ネックレス 6面W メンズ レディース



GUCCI ブラックストーン ネックレス

#90年代

K392 シューズネックレス あずきチェーン 60cm ゴールド

90年代

コムドットゆうたさんバージョンネックレスグラス付3点吊り複製

#インディアンジュエリー

カットコイン ペンダント ネックレス 銀貨 オランダ 2.5ギルダー ReD

インディアンジュエリー

クリスチャンディオール ハチ ネックレス アクセサリー

#デッドストック

ロンワンズ スプレッドイーグル L

#オーバーレイ

アレックスストリーター ゴートマンペンダント シルバー925

#ホピ族

【★本日まで限定値下げ☆】GUCCIラージサイズ

ホピ族

純金 K24 コインペンダントトップ 1/4オンス パンダ 中国 25元

#HOPI

ブラックダイヤネックレス42.5センチ

HOPI

CHROME HEARTS クロムハーツ タイニー フィリグリークロス 22K

ナバホ族

ダブルフェザーネックレス

#vintage

お値下げ可 VERSACE ネックスレス

vintage

ゴローズ SVアポロビーズ大小 金アポロビーズ大 セット 美品

#ヴィンテージ

シルバーマイアミキューバンチェーンCZ 6ice

ヴィンテージ

ブルーナボイン ガリトラップネックレス

バーニーズニューヨーク

④K18 スクリューチェーン 40cm 2.8g|ゴールド

ロンハーマン

ロンワンズ ティアベル Mサイズ

ビームス

ルイヴィトン M64196 コリエ チェーン モノグラム ネックレス シルバー

ポロラルフローレン

goro’s ゴローズ ローズ メタル 印台

RRL

ROB.M様専用 ゴローズ goro's 上金特大フェザー 細角チェーンセット

Supreme

ネックレスペンダント シルバー925

シュプリーム

【10mm】【60cm】【18K刻印あり】【Miami Cuban】 匿名配送

ファニー

クロムハーツ ネックレス 純正ボールチェーン 約48センチ

ウエスタン

ファイテン(phiten) ネックレス 炭化チタンチェーンネックレス45cm

バイカー

アクセサリー LIDNM set

古着

商品の情報 ブランド インディアンジュエリー 商品の状態 未使用に近い

⭕️最終!大幅SALE⭕️通常出品価格¥340000SALE価格¥280000※SALE終了します。特別!最終価格です。出品取消予定の為!これ以上!お値引できません(^^;;★1点物★デッドストック★ホピ族 インディアンジュエリーオーバーレイ・重厚コンチョベルト●未使用●アーティスト:Augustin・Mowa・Jr●材質:Sterling(シルバー925)●刻印・ホールマークあります。写真ご覧下さい♫(右) Augustin・Mowa・Jr.(左)Hopi Silver Crafts Guild●状態:デッドストック購入後一度!磨きました。その後コレクションケースに保管。磨いて頂くとピカピカになります。お好みで磨き♫お楽しみ下さい。最後のコンチョ隣のチェーンに1㎜位の隙間割れあります(写真ご覧下さい)この部分に留めるとコンチョの重さで取れると思います。手前や他のチェーンに留めれば問題ありません。修理に出そうと思ってましたが、使う機会ないので…直してません。コンチョ1つを外し、お揃いペンダントにしても良いと思います☆●長さ:83㎝ちょっと位●コンチョサイズ:写真ご覧下さい。●インディアンジュエリーは手作りです。制作中に歪み・傷が入る事あります。20年以上前のオーダー品♡Augustin・Mowa・Jrのコンチョチェーンベルトは珍しいと思います。こちらは1点物です‼︎重厚シルバーが素晴らしいコンチョ。重さありますが…長さ調整できます。男性ならネックレスに♡シルバーは良い味とヴィンテージにしか出せない輝き出てます♫一生物として使って頂きたい素晴らしい作品です‼︎●出品はコンチョベルト1点です!●プロフィールご覧下さい。●お値引希望の方はお気軽に♫希望金額お知らせ下さい( ◠‿◠ ) #90年代90年代#インディアンジュエリーインディアンジュエリー#デッドストック#オーバーレイ#ホピ族ホピ族#HOPIHOPIナバホ族#vintagevintage#ヴィンテージヴィンテージバーニーズニューヨークロンハーマンビームス ポロラルフローレン RRLSupreme シュプリーム ファニーウエスタンバイカー古着

商品の情報 ブランド インディアンジュエリー 商品の状態 未使用に近い

40s スウィートハートジュエリー ヴィンテージネックレスビンテージ ペンダントナバホ ナジャ ネックレス HARRISON BITSUE ハリソン・ビソイGoti リングネックレスwerkstatt幅7.5ミリ 46.4cm イタリア製 ネックレス チェーンマリア スイス製純金(K24) オーバルコインペンダント【新品】18金K18喜平ネックレス 30.1g 60cm トリプル8面 メンズ仁尾彫金『マッド卍ヘッド』ハンドメイド135専用★k18★イエローゴールド★ダイヤモンド0.4ct★クロスネックレストップ太角ロングチェーンシルバー金メッキ物ドンキー様 専用 舐達麻 APHRODITE GANG ネックレス 大