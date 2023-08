アムステルダム発の日本に店舗がないNYのセレブで流行り出しているブランドのバッグです。

アムステルダム本店購入。新品です。

DETAILS

- Color: Eco-Black

- Two buckle closings with push-lock underneath

- Zipper at the back for easy access inside the bag

- One zipper pocket

- Four extra pockets for your phone/ pens

- Large enough to hold 13” and some 15” laptops

DIMENSIONS

- L42 x W14 x H29 cm

- Handle drop 6 cm

- Max. length shoulder strap 130 cm

- Pay attention, the inside of the bag is a bit smaller in width.

WEIGHT

- 1.5 kg

LEATHER INFORMATION

HUNTER LEATHER

Sturdy leather with a vintage look and feel. This leather will develop over time, becoming only more beautiful in use. It deepens in color, gets much softer, and develops a nice sheen.

GENERAL LEATHER DESCRIPTION

Our premium quality sustainable leather is tanned without the use of harmful chemicals and has no synthetic top finish.

カラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

