weverse Japan 特典

agust d ソウル 会場限定 fc army zone トレカ

ホログラムトレカ

Xdinary Heroes OVER TURE 入場特典トレカ ゴニル



NCT DREAM ジェミン ペンミ トレカセット

未使用品ですが、1度人の手に渡ったものですので、ご理解の上ご購入ください。

straykids チャンビン サイン入りトレカ

目立つ傷や汚れはありません。

Saki様專用



bts 防弾少年団 君に届く DVD

TOMORROW X TOGETHER TXT

SEVENTEEN セブチ エスクプス トレカ 24H HMV

スビン ヨンジュン ボムギュ テヒョン ヒュニンカイ

handsome LIVE



EXO ベッキョン obsession トレカ

ジャンル···韓流/KPOP

exo sumperm カイトレカ



The boyz ドボイズ ソヌ サノク 公開放送 roar トレカ

即購入OK

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

weverse Japan 特典ホログラムトレカ未使用品ですが、1度人の手に渡ったものですので、ご理解の上ご購入ください。目立つ傷や汚れはありません。TOMORROW X TOGETHER TXTスビン ヨンジュン ボムギュ テヒョン ヒュニンカイジャンル···韓流/KPOP即購入OK

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

パクゴヌク