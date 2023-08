❤モモカメハウスです(^^)/こちらのレンズは光を取りこむ量が多い明るいレンズですので背景がキレイにボケます☆主役を際立たせることが得意なレンズです❤

☆即購入OK!気軽にご質問ください☆

◆対応機種◆【DXフォーマットのニコンカメラ対応】

D100 / D200 / D300 / D300S / D500

D40 / D40X / D50 / D60 / D70 / D80 / D90

D3000シリーズ / D5000シリーズ / D7000シリーズ

❤【レンズの特徴】❤

F値1.8 の明るさで、光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすいレンズ♪美しいボケ味を生かした写真が簡単に撮れ、腕が上がったのかな?と錯覚できる魔法のレンズ☆それぐらいプロのようなキレイな写真が撮れるので撮影していて楽しいレンズ♪

被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影、さらに最短撮影距離は30cm、フード先端のわずか数センチ先まで寄れますので、テーブルフォトにもおすすめです♪

被写体との距離間は自分の足を動かして決めるのが単焦点レンズの魅力の1つ★更に1歩進んだオリジナルの表現が追及できるでしょう♪

✿【おすすめポイント】✿

✨F値1.8の明るいレンズ

✨美しいボケ味の出るレンズ

✨到着後7日間、初期不良の場合全額返金対応

✨全国送料無料

✿【コンディション】✿

外観、目立つようなスレ傷なくとってもキレイです♪

レンズ内、極少量のチリ程度で、カビ・くもりなしのクリアなレンズ♪

動作も問題ありません♪

かなり状態の良いレンズです☆

✿【お届けするもの】✿

・レンズ本体

・前後キャップ

・フード

・純正ポーチ

・元箱

✿【プレゼント】✿

・レンズ保護フィルター

※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m

最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/

#モモCameハウスNikon一眼レフ単焦点レンズ

#主役を際立たせるNikon一眼レフレンズ

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

