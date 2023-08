フォロー割引致しますので、お気軽にお問合せ下さい。

【ブランド】

アディダス / adidas

【サイズ表記】

サイズXL(表記サイズO)

【素 材】

ポリエステル 100%

【実 寸】

肩幅 ラグランスリーブ

身幅 56cm(脇の下)

袖丈 56cm(脇の下から手首まで)

着丈 78cm

※多少の誤差はご容赦下さい。

【状 態】

目立つ汚れ、ダメージは見られません。着用には支障はないと思われます。古着という事をご理解頂いた上でご検討お願いします。

【商品説明】

アディダス の ナイロン ブルゾン です。フードは襟に収納できるようになっております。以前 キンキキッズ の 堂本剛 さんが着用し、話題になりました。

※箱等付属品はありません。

※簡易な梱包で、発送致します。

※中古品のため、傷等を見落としている場合があることをご理解下さい。

※USED商品となりますので、若干のシミやダメージ、匂いに個人差があることをご了承下さい。また、中古品に理解のある方のみ、ご検討下さい。

※光の関係で、画像と実物が、色が異なる場合があります。

※不明な点あれば、お気軽に質問下さい。

カラー...ピンク

柄・デザイン...無地

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春, 秋, 冬

