ご覧頂き、有り難う御座います。

立体裁断シルエットのスウェットパンツとなります。

新品、未使用品

【ブランド】 ディースクエアード

【サイズ】 L

【生産国】 イタリア製

◆素人採寸

ウエスト 39〜53ゴムの為

股上 29

股下 67

わたり幅 29

裾幅 12.5

※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います

他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。

#dsquared2_bluetomato

新品未使用ですが、個人保管の為、ご理解お願いいたします。

ディースク

バイカー

スケーター

ディースクエアード

デニム

スウェット

パンツ

ICON

ブルー

ネイビー

ダークブルー

ブラック

BLUE

Navy

ホワイト

White

カラー···ホワイト

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···コットン

シルエット···テーパード

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

ご覧頂き、有り難う御座います。立体裁断シルエットのスウェットパンツとなります。新品、未使用品【ブランド】 ディースクエアード【サイズ】 L【生産国】 イタリア製◆素人採寸ウエスト 39〜53ゴムの為股上 29股下 67わたり幅 29裾幅 12.5※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。 #dsquared2_bluetomato新品未使用ですが、個人保管の為、ご理解お願いいたします。ディースクバイカースケーターディースクエアードデニム スウェットパンツICONブルーネイビーダークブルーブラックBLUENavyホワイトWhiteカラー···ホワイトパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···コットンシルエット···テーパード裾···裾リブ・ゴム股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

