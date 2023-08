❇️point

SOPH. TRIPLE FLANNEL CHECK CENTER PANEL SHIRT

3種類のチェック生地をドッキングしたクレイジーパターンのフランネルシャツ

【定価】

24,840円(税込)

❇️size

タグ表記 S

下記の実寸を参考にして下さい。

【平置き実寸】(単位cm)

肩幅 45

身幅 49

袖丈 61

着丈 67

❇️condition

シミ・汚れ・ほつれなどなく総じてきれいです。

❇️color

マルチカラー

❇️material

コットン 100%

古着にご理解ある方のご購入をオススメします。

質問やお値下げなどお気軽にコメントして下さい☺︎

┌──────────────────┐

全商品一覧 ➤➤➤ #mnjf_all

└──────────────────┘

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ソフネット 商品の状態 未使用に近い

