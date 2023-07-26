2022公式店舗 ニコラス &TEAM 月波 フォトカード 直筆サイン入り チェキ K-POP/アジア

インスタントフォトカード

BTS トレカ ジミン まとめ売り

NICHOLAS 3枚セット

ATEEZ ユノ お渡し会 リリイベ トレカ limitless



wooah woo!ah! サイン ポラ ポラロイド チェキ ミンソ

・直筆サイン入り 1枚

スキズ バンチャン IN生 SubK トレカ

(裏面に指紋が付いています。)

BTS メモリーズ 2019 Blu-ray トレカ ジョングク

・サインなし 2枚

スキズ 5-STAR アメリカ 公式 店舗特典 直筆サイン スンミン



ボイプラ ボーイズプラネット BOYZPLANET ジャンハオ ゼベワン

手袋を着用し開封後すぐにスリーブに入れましたので、素手でカードに触れておりません。

ATEEZ ホンジュン FEVER PART3 エンディング妖精 サノク トレカ



BTS テヒョントレカ Blu-ray EUROPE ヨーロッパ

スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送致します。

BTS ジョングク トレカ JUNGKOOK LYS NY



TXT FC更新トレカ2023

✿発送

モンスターエックス ウォノ

らくらくメルカリ便(匿名配送)

Red Velvet redvelvet レドベル トレカ 新羅

✿即購入○

ATBO'S GRADUATION kit ヨンギュ ポラロイド チェキ

✿バラ売り×

TXT 中国ヨントン トレカセット

✿値下げ×

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

インスタントフォトカードNICHOLAS 3枚セット・直筆サイン入り 1枚(裏面に指紋が付いています。)・サインなし 2枚手袋を着用し開封後すぐにスリーブに入れましたので、素手でカードに触れておりません。スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送致します。✿発送 らくらくメルカリ便(匿名配送)✿即購入○✿バラ売り×✿値下げ×

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SEVENTEEN anode 封入 トレカ セット ミンギュBTS MAGICSHOP DVD 日本語字幕付き