上品 XF50-140mmF2.8 フジノンレンズ R WR OIS LM レンズ(ズーム)

FUJIFILM フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR(使用頻度は少ないです)

箱、付属品ともに全て揃っています。

動作確認済み、良好です。

以前は16-55mmF2.8と50-140mmF2.8の2本持ち歩いていましたが、レンズ交換の時、シャッターチャンスを逃すことが多くなったので、今は16-80mmF4の1本だけで撮影しています。

それでも使うことがあるかもしれないと思い残していましたが、16-55mmF2.8を知人に譲ったので、こちらのレンズも手放す事にしました。

広角での撮影が多いため、ほとんどを16-55mmで撮影しており、どうしても55では足りない時だけ使ってたので使用頻度は少ないです。

キャッシュバックキャンペーンにバーコードを使用するために、箱のバーコード部分は切り取っております。

フルサイズ対応···フルサイズ不可

#富士フイルム

#FUJIFILM

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

