THE NORTH FACE

GO FREE DOWN JACKET

NJ1DM71A

サイズ:S(レディース:Mサイズ相当)

90(S) 着丈72,肩幅47,胸囲112,袖丈62(cm)

--推奨サイズ:メーカー抜粋

90(S)身長160〜170cm

■カラー

ブラック/ロゴ刺繍

■素材

表地 : ポリエステル 100%

裏地 : ナイロン 100%

中地 : ポリエステル 100%

詰め物1 : 綿毛 80%、フェザー 20%

詰め物2 : ポリエステル 100%

製品区分 : 羽毛(ガチョウ)等 合繊製品

【商品説明】

冬季の野外活動や日常用として着用できるグースダウンジャケット。非倫理的な動物虐待行為を行わなかったRDS GOOSE DOWNを使用し、軽量性と保温性を向上。胸のファスナーポケットで収納が容易

ハンドポケットの留め金はスナップを適用し、軽量性利便性実用性UP。DRYVENT素材の使用により、外部からの雪や雨などの水分の流入を防ぎ、保温性を維持。裏地の起毛生地が保温性と着用感を柔らかくし、同時に外部の寒気を遮断。

◎新品未使用

◎即購入歓迎

NJ1DM75

NJ1DL71

NJ1DL72

NJ3NM61

NJ3NM56

THE NORTH FACEザ・ノースフェイス ホワイトレーベル韓国限定 メンズ レディース ユニセックス 男女兼用GO FREE DOWN JACKETゴー フリー ダウンジャケットNJ1DM71Aサイズ:S(レディース:Mサイズ相当)90(S) 着丈72,肩幅47,胸囲112,袖丈62(cm)--推奨サイズ:メーカー抜粋90(S)身長160〜170cm■カラーブラック/ロゴ刺繍■素材表地 : ポリエステル 100%裏地 : ナイロン 100%中地 : ポリエステル 100%詰め物1 : 綿毛 80%、フェザー 20%詰め物2 : ポリエステル 100%製品区分 : 羽毛(ガチョウ)等 合繊製品【商品説明】冬季の野外活動や日常用として着用できるグースダウンジャケット。非倫理的な動物虐待行為を行わなかったRDS GOOSE DOWNを使用し、軽量性と保温性を向上。胸のファスナーポケットで収納が容易ハンドポケットの留め金はスナップを適用し、軽量性利便性実用性UP。DRYVENT素材の使用により、外部からの雪や雨などの水分の流入を防ぎ、保温性を維持。裏地の起毛生地が保温性と着用感を柔らかくし、同時に外部の寒気を遮断。◎新品未使用◎即購入歓迎NJ1DM75NJ1DL71NJ1DL72NJ3NM61NJ3NM56

