ID:1278

プラダ 新品未使用フラットシューズ



【商品説明】

【 極美品】

レディースサイズ36表記

⭐︎サイズ/レディース 23

[平置き寸法](単位:cm)

ソール全長(靴の全長):25

ソール高さ:2.5

こちらの商品は新品、未使用品と言っても大丈夫

なぐらいの綺麗な商品です。試し履き程度で、

かなり良好です。

※箱ありません

#Mfamiy出品商品一覧

◎落札する前に何か気になる事がありましたら、

コメントで一報お願い申し上げます。

(こちらの不備などによる場合には返品対応をとらせていただきます)

◎保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ

◎商品の確認はきちんとしていますが、USED品の為、傷、汚れの見落としはご容赦くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えいただけるようにお願いいたします。

◎商品のデザイン、状態には個人差がございます

◎不明な点がありましたらコメントしていただけますようお願いいたします。

◎発送はなるべく早く1〜2日で対応いたします。

よろしくお願いいたします( ^ω^ )

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ファビオルスコーニ 商品の状態 未使用に近い

ID:1278【商品説明】【 極美品】FABIO RUSCONI ファビオルスコーニパイソンローヒール スクエアトゥパンプス レザーマーク本革(天然皮革)ブラウンイタリア製レディースサイズ36表記⭐︎サイズ/レディース 23 [平置き寸法](単位:cm) ソール全長(靴の全長):25 ソール高さ:2.5こちらの商品は新品、未使用品と言っても大丈夫なぐらいの綺麗な商品です。試し履き程度で、かなり良好です。※箱ありません#Mfamiy出品商品一覧◎落札する前に何か気になる事がありましたら、コメントで一報お願い申し上げます。(こちらの不備などによる場合には返品対応をとらせていただきます)◎保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ◎商品の確認はきちんとしていますが、USED品の為、傷、汚れの見落としはご容赦くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えいただけるようにお願いいたします。◎商品のデザイン、状態には個人差がございます◎不明な点がありましたらコメントしていただけますようお願いいたします。◎発送はなるべく早く1〜2日で対応いたします。よろしくお願いいたします( ^ω^ )

