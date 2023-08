大変人気の機種Kiss X9になります♪♪

18-250mmのWズームレンズセットです!

ほぼ全ての距離がカバーできます!

卒園卒業入園入学、ワンランク上の写真を残してみませんか??

卒入学フルセット♪

必要なものは全て揃います!

難しい設定不要♪

簡単に撮れて簡単にボカせます♪

ズームレンズ付きですので、保護者席からステージに立ったお子様の写真が撮れます♪

届いてすぐ使える一眼デビューセットです♪

買い足すものはございません♪

《おすすめポイント》

◆Wifi標準搭載のため、撮ったその場でスマホに転送できます♪

◆届いてすぐ使えるお買い得セット♪

◆期間限定!!32GBの大容量SDカード付き♪♪

◆液晶画面見ながら撮影出来る♪

◆バリアングル搭載なので自撮りも可能♪

◆2420万画素の超高画質♪

◆手ぶれ補正レンズで撮影ラクラク♪

◆フルHD動画撮影機能搭載♪

◆タッチパネルなので簡単操作♪

高画質な写真や動画で思い出をたくさん残してみませんか?

■コンディション

・ボディ

ツヤがあり黒の光沢がでてます♪

多少のスレは確認できますが、使用頻度少なく大変綺麗な状態です♪

・レンズ

撮影に影響するようなカビやクモリなく、

絞り・AFとも問題ありませんのでバッチリ撮影して頂けます♪

■付属品

・ボディ

・バッテリー

・充電器

・canonレンズ EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS STM

・canonレンズ EF-S 55-250mm f4-5.6 IS

・フロントレンズキャップ

・ストラップ

・32GB class10 SDカード(新品)

・元箱

※SDカードはデザインが異なる場合がございます。

関連商品

X2/X3/X4/X5/X6i/X7/X7i/X8i/X9/X9i/X10

X50/X70/X80/X90

40D/50D/60D/70D/80D/90D

8000D/9000D

5D/6D/7D

#X9安心フルセット

#一眼レフ

#カメラ

#初心者

#入門

#ダブルレンズ

#Wズームレンズ

※中古品のため使用感とチリの見落としはご容赦願います。

※SDカードはデザインが異なる場合がございます。

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

